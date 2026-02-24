Трамп поставил дедлайн на "мир" в Украине: какая дата и что ждет Киев в случае отказа - Bloomberg

Дональд Трамп / © Associated Press

Мирные переговоры по завершению войны России против Украины фактически зашли в тупик, однако администрация президента США Дональда Трампа стремится заключить соглашение до 4 июля — даты празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских и натовских чиновников.

По словам союзников, Вашингтон активизирует дипломатические усилия, однако не видит признаков готовности Кремля уступить ключевые требования. Россия продолжает настаивать на максималистских условиях, в частности, полном контроле над оккупированными территориями на востоке Украины и сохранении контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Переговоры без прорыва

Три раунда трехсторонних переговоров в этом году – в Абу-Даби и Женеве – не дали результатов. Европейские союзники Украины в большинстве своем отстранены от процесса, хотя именно они финансируют значительную часть военной помощи Киеву после сокращения поддержки со стороны США.

В то же время, по данным источников в НАТО, Москва и Вашингтон фактически соревнуются, кто первым пойдет на уступки. Это будет либо отказ России от части своих "красных линий", либо сворачивание поддержки Украины со стороны США.

Путин не готов отступать

Несмотря на значительные потери и экономическое давление, президент РФ Владимир Путин не демонстрирует готовности отказаться от ключевых требований. В Кремле заявляют, что война имеет стратегическое значение для будущего России.

В то же время, Украина настаивает на прекращении огня вдоль действующей линии фронта и отвергает требования об отводе войск из укрепленных районов. Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам, но отметил необходимость завершить войну на справедливых условиях.

Чего боятся союзники

Европейские дипломаты опасаются, что Россия может согласиться на временное перемирие, которое позволит США заявить об успехе, но Кремль продолжит гибридную войну, диверсии и политическое давление на Украину.

По оценкам аналитиков, стратегия войны все больше переходит в фазу истощения, где решающую роль играют дроны и технологии, а не масштабные наступления.

Несмотря на дипломатическую активность, завершение войны в ближайшее время остается маловероятным, а установленный США дедлайн может оказаться нереалистичным.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, США и Россия готовятся к переговорам в трехстороннем формате.

Также сообщалось, что россияне продвигают идею раздела Запорожской АЭС между РФ и Украиной.