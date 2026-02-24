- Дата публикации
Служба в Нацполиции: Рада изменила правила — кто теперь может вступить
Закон №14194 открывает дополнительные возможности для ветеранов, участвовавших в боевых действиях. Что изменится в процедуре отбора в Нацполицию.
Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект №14194, расширяющий возможности для прохождения службы в Национальной полиции ветеранами, которые получили ранения или получили инвалидность во время защиты страны.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил об этом 24 февраля.
Законопроект предусматривает изменения в процедуре отбора кандидатов с боевым опытом. Ранее действующая система не учитывала индивидуальные физические возможности вернувшихся с фронта военных. Теперь правила адаптированы таким образом, чтобы сохранить требования к профессиональным стандартам и безопасности, но в то же время создать более справедливые условия для ветеранов.
Согласно закону, кандидаты, ранее проходившие службу в Национальной полиции, Государственной пограничной службе, органах гражданской защиты, Вооруженных силах Украины или других военных формированиях и участвовавшие в боевых действиях, могут быть освобождены от обязательного прохождения проверки уровня физической подготовки.
Инициаторы изменений отмечают, что боевой опыт, дисциплина и ответственность ветеранов важны для сектора безопасности. Подобные подходы к интеграции военных в правоохранительные органы используются и в странах ЕС и НАТО.
Ожидается, что нововведение позволит сохранить ценный кадровый потенциал и обеспечит ветеранам возможность продлить службу государству уже в системе правопорядка.
Ранее специалисты объяснили разницу между статусами «участник боевых действий» и «ветеран войны». По словам юриста, они имеют существенные отличия, хотя их часто путают в повседневной жизни. Эти термины имеют разное правовое значение, поэтому государство предусматривает для каждой категории отдельный объем социальных гарантий и выплат.
Также напомним, что общий размер пенсии участника боевых действий 2026 года не может быть меньше 210% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.