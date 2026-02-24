Зеленский наградил участников группы "Курган і Агрегат", Рудинского и других орденом "За заслуги"

Концерт группы "Курган и Агрегат"

Участников украинской группы "Курган і Агрегат", актера Александра Рудинского и других деятелей искусства наградили орденом "За заслуги" III степени.

Соответствующий указ, который вступил в силу 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны, подписал президент Владимир Зеленский. Отмечается, что культурных деятелей наградили за заслуги в укреплении государственности.

В частности, орден "За заслуги" III степени получили участники группы "Курган і Агрегат" Евгений Володченко, Амиль и Рамиль Насировы, которые активно занимаются волонтерством и собирают миллионы на ВСУ.

Участники группы "Курган і Агрегат"

Также награду получили актер Александр Рудинский и актриса Анастасия Пустовит.

Александр Рудинский / © instagram.com/sasha_rudinskiy

Анастасия Пустовит

Отметим, присвоение наград состоялось в годовщину начала полномасштабной войны в Украине. В этот день украинские знаменитости вспоминают начало российского вторжения и делятся своими переживаниями. Мировые звезды тоже не остаются в стороне. Актер из "Властелина колец" Иэн Маккеллен поддержал украинцев и трогательно зачитал стихотворение военного ВСУ.