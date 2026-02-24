Зеленский ответил, оставит ли Залужный пост посла

Зеленский прокомментировал резонансное интервью Залужного и его будущее в должности посла / © ТСН.ua

Президент Владимир Зеленский прокомментировал последнее громкое интервью посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и заявил, что не планирует его увольнять.

Об этом глава государства сказал в интервью немецкому изданию Tagesschau.

«Я слышал ее (критику со стороны Залужного в адрес Зеленского — ред.)… Видите ли, я умный человек. Я считаю, что сейчас не время для политики, потому что мы в войне. Это моя позиция. Остальные решили иначе. Мы свободная страна. Мы боремся за независимость и свободу», — сказал президент.

На уточнение относительно того, останется ли Залужный в должности посла, глава государства ответил утвердительно.

«Сложилось ли впечатление, что я хотел его уволить?», — риторически спросил у журналиста Зеленский.

Интервьюер продолжил свой вопрос и напомнил, что Залужный, в частности, говорил об ошибках власти при планировании контрнаступления.

«Все знают мой ответ на эти вопросы. Я не хочу сейчас играть в политику. Я уважаю нашу армию и уважаю то, как она боролась на разных этапах войны против России все эти годы. Больше я ничего не могу сказать. Я не хочу вникать в эту историю. Меня это не особенно интересует», — сказал Зеленский.

На другой вопрос, означает ли это громкое интервью Залужного начало избирательной кампании экс-главкома, президент ответил: «Я не знаю, спросите его».

Напомним, 18 февраля Assosiated Press опубликовало интервью с эксголовнокомандующим Валерием Залужным, в котором тот впервые публично заявил о разногласиях с Владимиром Зеленским и раскритиковал президента за якобы вину в провале контрнаступления 2023 года.

ТСН.ua собрал главное из интервью Залужного для Associated Press.