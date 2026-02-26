ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
155
1 мин

Брук Шилдс с собакой под курткой прогулялась по заснеженному Нью-Йорку

В этом году Нью-Йорк рекордно засыпала снегом. Многие звезды радуются такому событию и выходят на долгие пешие прогулки.

Юлия Кудринская
Брук Шилдс

Брук Шилдс / © Associated Press

60-летняя супермодель и актриса Брук Шилдс, широко известная всем по роли в фильме «Голубая лагуна», тоже вышла на прогулку. Она надела длинную куртку с капюшоном от бренда Canada Goose, под которую спрятала свою маленькую собачку.

Брук Шилдс / © Instagram Брук Шилдс

Брук Шилдс / © Instagram Брук Шилдс

Брук Шилдс / © Instagram Брук Шилдс

Брук Шилдс / © Instagram Брук Шилдс

«Зимняя сказка с моим маленьким снежным ангелом», — написала звезда под фото.

Брук Шилдс / © Instagram Брук Шилдс

Брук Шилдс / © Instagram Брук Шилдс

Отметим, Брук Шилдс — одна из самых узнаваемых женщин 80-х годов. Ее модельная карьера началась, еще когда она была ребенком. В 1980-м появилась на обложке Vogue. Однако наибольшую популярность ей принес фильм «Голубая лагуна», где она сыграла главную роль. Сейчас Брук пишет книги о возрасте и самооценке, снимает документальные фильмы и недавно запустила бренд косметики по уходу за волосами Commence для женщин старше 40 лет

Ранее, напомним, легендарная Брук Шилдс посетила вечеринку с 22-летней дочерью. Они пришли на вечеринку бренда Alice + Olivia, которая была посвящена выходу лимитированной капсульной коллекции.

155
