Брук Шилдс с собакой под курткой прогулялась по заснеженному Нью-Йорку
В этом году Нью-Йорк рекордно засыпала снегом. Многие звезды радуются такому событию и выходят на долгие пешие прогулки.
60-летняя супермодель и актриса Брук Шилдс, широко известная всем по роли в фильме «Голубая лагуна», тоже вышла на прогулку. Она надела длинную куртку с капюшоном от бренда Canada Goose, под которую спрятала свою маленькую собачку.
«Зимняя сказка с моим маленьким снежным ангелом», — написала звезда под фото.
Отметим, Брук Шилдс — одна из самых узнаваемых женщин 80-х годов. Ее модельная карьера началась, еще когда она была ребенком. В 1980-м появилась на обложке Vogue. Однако наибольшую популярность ей принес фильм «Голубая лагуна», где она сыграла главную роль. Сейчас Брук пишет книги о возрасте и самооценке, снимает документальные фильмы и недавно запустила бренд косметики по уходу за волосами Commence для женщин старше 40 лет
