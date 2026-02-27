Російський "Шахед" не долетів 100 метрів до села у Румунії: відео

Збитий російський дрон / © скриншот з відео

Вранці у п’ятницю, 27 лютого, мешканці повіту Тулча в Румунії отримали повідомлення про повітряну тривогу через російський безпілотник, який рухався у повітряному просторі України в напрямку румунського кордону. Українські засоби ППО збили ворожий дрон всього за 100 метрів від села Кілія-Веке у Румунії.

Про це повідомляє румунське видання Digi24.

«Російська Федерація завдала нових авіаударів по українських портах на Дунаї. Радіолокаційні системи Міністерства національної оборони виявили безпілотник у повітряному просторі України, що рухався на північ від повіту Тулча», — цитує видання повідомлення оборонного відомства Румунії.

Для моніторингу повітряного простору з румунської авіабази Фетешти було піднято в повітря два літаки F-16 Fighting Falcon.

Через кілька хвилин один з літаків підтвердив радіолокаційний контакт із ціллю за 9 км від Кілія-Вече, на території України. Після цього безпілотник був збитий системами ППО української армії за 100 метрів від села.

Відео цього моменту опублікували румунські правоохоронці.

Оскільки інцидент стався зовсім близько до кордону, спеціалізовані групи готові розпочати пошукову операцію щодо будь-яких можливих залишків літака, які могли опинитися на території Румунії.

Через годину після збиття «Шахеда» для мешканців румунського повіту було оголошено про припинення повітряної тривоги.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Одеську область безпілотниками у ніч проти 27 лютого — ворожі дрони били по цивільній та портовій інфраструктурі. Постраждали дитина та чоловік, зафіксовано руйнування дитсадка та пошкодження будинків.