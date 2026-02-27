ТСН у соціальних мережах

Росіяни вдарили по Одещині: пошкоджені порт, будинки, є постраждалі (фото)

Росія вкотре «повоювала» з дитсадком, житловими будинками та авто. Серед постраждалих на Одещині — маленька дівчинка.

Зруйнована будівля в Одеській області через російську атаку в ніч проти 27 лютого

Зруйнована будівля в Одеській області через російську атаку в ніч проти 27 лютого / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували Одеську область безпілотниками у ніч проти 27 лютого — били по цивільній та портовій інфраструктурі. Постраждали дитина та чоловік, зафіксовано руйнування дитсадка та пошкодження будинків.

Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС.

Наслідки атаки на Одеську область

Через дронові ворожі удари по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини постраждали двоє людей — 3,5-річна дівчинка та 44-річний чоловік. Їх госпіталізуввали у стані середньої важкості та надають усю необхідну медична допомога.

За інформацією Кіпера, зафіксовано пошкодження портових резервуарів і будівельного крана, а також фасаду та вікон житлового будинку. Постраждали автомобілі, медичний заклад, крім того, зруйновано будівлю дитячого садка. У ДСНС уточнили, що знищено окрему споруду на його території. На місці виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили.

Також спалахнула масштабна пожежа контейнерів, зокрема з продовольчими товарами.

До ліквідації наслідків залучали 77 рятувальників і 17 одиниць техніки.

Наразі на місцях продовжують працювати екстрені та комунальні служби, а правоохоронці документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Одещини.

Наслідки атаки на Одещину в ніч проти 27 лютого (14 фото)

атака на Одеську область 27 лютого_2 / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

атака на Одеську область 27 лютого_1 / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

атака на Одеську область 27 лютого_3 / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

атака на Одеську область 27 лютого_5 / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

атака на Одеську область 27 лютого_6 / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

атака на Одеську область 27 лютого_8 / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

атака на Одеську область 27 лютого_4 / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

атака на Одеську область 27 лютого_9 / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

атака на Одеську область 27 лютого ДСНС _1 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Одеську область 27 лютого ДСНС _5 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Одеську область 27 лютого ДСНС _2 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Одеську область 27 лютого ДСНС _6 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Одеську область 27 лютого ДСНС _4 / © ДСНС

© ДСНС

атака на Одеську область 27 лютого ДСНС _3 / © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого в Ізмаїлі на Одещині пролунала серія вибухів під час масованої атаки російських безпілотників, про що заздалегідь попереджали Повітряні сили.

До слова, керівник Регіонального управління Сили тероборони «Південь» полковник Денис Носіков повідомив, що навколо Одещини створюють потужну кругову оборону зі складною мережею фортифікацій, протитанкових ровів та пасток, що робить прорив техніки чи піхоти неможливим. Тисячі місцевих добровольців уже проходять вишкіл, а небо захищають екіпажі-перехоплювачі, які збивають до 80% дронів із перспективою збільшення ефективності до 100%.

