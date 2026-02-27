Росіяни вдарили по Одещині: пошкоджені порт, будинки, є постраждалі (фото)

Зруйнована будівля в Одеській області через російську атаку в ніч проти 27 лютого / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Російські війська атакували Одеську область безпілотниками у ніч проти 27 лютого — били по цивільній та портовій інфраструктурі. Постраждали дитина та чоловік, зафіксовано руйнування дитсадка та пошкодження будинків.

Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС.

Наслідки атаки на Одеську область

Через дронові ворожі удари по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини постраждали двоє людей — 3,5-річна дівчинка та 44-річний чоловік. Їх госпіталізуввали у стані середньої важкості та надають усю необхідну медична допомога.

За інформацією Кіпера, зафіксовано пошкодження портових резервуарів і будівельного крана, а також фасаду та вікон житлового будинку. Постраждали автомобілі, медичний заклад, крім того, зруйновано будівлю дитячого садка. У ДСНС уточнили, що знищено окрему споруду на його території. На місці виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили.

Також спалахнула масштабна пожежа контейнерів, зокрема з продовольчими товарами.

До ліквідації наслідків залучали 77 рятувальників і 17 одиниць техніки.

Наразі на місцях продовжують працювати екстрені та комунальні служби, а правоохоронці документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Одещини.

Наслідки атаки на Одещину в ніч проти 27 лютого (14 фото) © Олег Кіпер / Одеська ОВА © Олег Кіпер / Одеська ОВА © Олег Кіпер / Одеська ОВА © Олег Кіпер / Одеська ОВА © Олег Кіпер / Одеська ОВА © Олег Кіпер / Одеська ОВА © Олег Кіпер / Одеська ОВА © Олег Кіпер / Одеська ОВА © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого в Ізмаїлі на Одещині пролунала серія вибухів під час масованої атаки російських безпілотників, про що заздалегідь попереджали Повітряні сили.

До слова, керівник Регіонального управління Сили тероборони «Південь» полковник Денис Носіков повідомив, що навколо Одещини створюють потужну кругову оборону зі складною мережею фортифікацій, протитанкових ровів та пасток, що робить прорив техніки чи піхоти неможливим. Тисячі місцевих добровольців уже проходять вишкіл, а небо захищають екіпажі-перехоплювачі, які збивають до 80% дронів із перспективою збільшення ефективності до 100%.