Моторошна атака на Харків: Росія запустила по місту "Іскандери", "Шахеди" та дрони на оптоволокні

Наслідки атаки на Харків / © ТСН

Цієї ніч Харків пережив одну з найтриваліших комбінованих атак за останній час. Протягом майже двох годин ворог виснажував протиповітряну оборону десятками безпілотників «Шахед», після чого завдав ударів балістичними ракетами «Іскандер-М». Наслідки терору жахливі: 10 поранених у самому місті та ще четверо у передмісті.

На місцях влучань побувала кореспондентка ТСН Юлія Бойко.

Влучання у гуртожиток: стіна врятувала родину з дітьми

Один із найважчих ударів прийшовся по Шевченківському району. Ворожий дрон-камікадзе пробив стіну житлового гуртожитку між четвертим та п’ятим поверхами. В епіцентрі вибуху опинилася кімната, де в цей момент спали батьки з двома дітьми. Від неминучої трагедії людей врятувала міцність стіни, яка витримала основний удар.

Наталя, мешканка пошкодженого будинку: «Спали, це 3:30 ночі, воно як гупнуло! У нас вікна вилетіли, сусіди вискочили. Саша, в якого влучило, увесь у пилюці був, ще й кров у нього… У них там діти спали. Он дірка яка в стіні, вони постраждали найбільше. Але слава Богу, що всі живі».

Інший мешканець, пан Валерій, у перші хвилини після вибуху шукав не документи, а свою домашню улюбленицю — кішку, яка зникла під завалами.

Валерій, мешканець будинку: «Спочатку прибрав скло, бо кричу, а її немає — по уламках не дуже хотіти було. Це була б найбільша втрата. Все інше — то таке, відбудуємо».

Атака на Харків: що запустила РФ по місту

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив масованість атаки. За його словами, окупанти цілили не лише по житлових районах, а й по критичній інфраструктурі міста.

Ігор Терехов, Харківський міський голова: «Було влучання вісімнадцяти „Шахедів“. Крім цього, було влучання двох балістичних ракет „Іскандер“ по промисловому підприємству. Дуже важкі пошкодження отримали житлові будинки, приватний сектор. Два будинки повністю зруйновано, пошкоджено газопровід».

Терор у передмісті та нова загроза — дрони на оптоволокні

У селищі Рай-Оленівка ворожий дрон розірвався впритул до багатоповерхівки. Там поранення отримали четверо цивільних, серед яких двоє дітей.

Крім того, правоохоронці зафіксували у Харкові застосування ворогом принципово нової зброї. У Київському районі вперше з початку вторгнення росіяни вдарили FPV-дроном на оптоволокні.

