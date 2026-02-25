FPV-дрон РФ перетнув 23 км і досяг Харкова

Російський FPV-дрон на оптоволокні зафіксували на північній околиці Харкова, що приблизно за 23,4 км від державного кордону з РФ.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов «Флеш».

За його словами, йдеться про новий рівень загрози для міста.

«Дрон ворога на оптиці долетів до північної околиці Харкова. Це реальні загрози, з якими нам доведеться щось технологічно вирішувати», — зазначив Бескрестнов.

Чому такі дрони складно виявити

FPV-дрони на оптоволокні не використовують радіоканал для управління, тому їх неможливо виявити класичними засобами радіоелектронної розвідки (РЕР). Саме це ускладнює протидію.

За словами «Флеша», одним із варіантів виявлення можуть бути радіолокаційні станції (РЛС). Водночас навіть вони не гарантують результату, якщо дрон рухається на малій висоті.

Також серед можливих рішень розглядається акустичне виявлення, однак ефективність такого методу потребує додаткових технологічних рішень.

Нова фаза загроз для прифронтових міст

Факт того, що FPV-дрон на оптоволокні подолав понад 20 км і досяг околиць Харкова, свідчить про розширення зони ризику для прифронтових населених пунктів.

Раніше такі дрони переважно застосовувалися безпосередньо в зоні бойових дій. Тепер їхня дальність дозволяє діставати до міської інфраструктури.

Нагадаємо, раніше ворожий FPV-дрон знищив мікроавтобус, по якому він вдарив у Запорізькому районі.

Раніше йшлося про те, що Росія активно збільшує кількість майданчиків для запуску ударних «Шахедів». Однією з нових локацій став аеродром «Шаталово» у Смоленській області, де росіяни розміщують стаціонарні пускові установки та спецтехніку.