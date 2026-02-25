Российский FPV-дрон "на оптике" достиг Харькова — "Флэш" заявил о новом уровне угрозы (фото)

FPV-дрон РФ пересек 23 км и достиг Харькова

Российский FPV-дрон на оптоволокне зафиксировали на северной окраине Харькова, что примерно в 23,4 км от государственной границы с РФ.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов «Флэш».

По его словам, речь идет о новом уровне угрозы для города.

«Дрон врага на оптике долетел до северной окраины Харькова. Это реальные угрозы, с которыми нам придется что-то технологически решать», — отметил Бескрестнов.

Почему такие дроны сложно обнаружить

FPV-дроны на оптоволокне не используют радиоканал для управления, поэтому их невозможно обнаружить классическими средствами радиоэлектронной разведки (РЭР). Именно это усложняет противодействие.

По словам Флеша, одним из вариантов обнаружения могут быть радиолокационные станции (РЛС). В то же время, даже они не гарантируют результата, если дрон движется на малой высоте.

Также среди возможных решений рассматривается акустическое обнаружение, однако эффективность такого метода требует дополнительных технологических решений.

Новая фаза угроз для прифронтовых городов

Факт того, что FPV-дрон на оптоволокне преодолел более 20 км и достиг окрестностей Харькова, свидетельствует о расширении зоны риска для прифронтовых населенных пунктов.

Ранее такие дроны преимущественно применялись непосредственно в зоне боевых действий. Теперь их дальность позволяет доставать в городскую инфраструктуру.

Напомним, ранее вражеский FPV-дрон уничтожил микроавтобус, по которому он ударил в Запорожском районе.

Ранее говорилось, что Россия активно увеличивает количество площадок для запуска ударных «Шахедов». Одной из новых локаций стал аэродром «Шаталово» в Смоленской области, где россияне размещают стационарные пусковые установки и спецтехнику.