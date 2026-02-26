- Дата публікації
Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 26 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу та півночі.
Ворожий БпЛА у напрямку Харкова із заходу;
БпЛА в р-ні. Холмів та Прилуки (Чернігівщина), курс західний;
БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний (Лубни);
БпЛА південніше Полтави, курс південний;
БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Південне та Вилкове/Ізмаїл.
Крім того, моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших регіонах країни.
Раніше повідомлялося, що Папа Римський Лев XIV виступив із закликом до миру після того, як Росія здійснила масовану нічну атаку на Україну, застосувавши сотні безпілотників і ракети.
Ми раніше інформували, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки російської терористичної армії у Київській області постраждало 17 людей, серед них — четверо дітей. Одна людина у Фастівському районі загинула.