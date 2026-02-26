- Дата публікації
У столиці Польщі створюють запаси в метро на випадок війни
Метро слугуватиме не лише складом для необхідного обладнання, а й місцем укриття для мешканців Варшави.
У столиці Польщі готуються до можливих кризових ситуацій, адаптуючи Варшавський метрополітен для використання в якості складів та укриття.
Про це повідомляє видання TVP.
Ще у грудні минулого року мер Рафал Тшасковський оголосив про початок проєкту під назвою «Підземний щит». Нещодавно він повідомив про хід робіт у соціальних мережах.
У так званих технологічних порожнечах готуються місця для зберігання обладнання, де вже знаходяться посуд, термоси, фляги, спальні мішки, носилки та розкладні ліжка.
«Ми також розпочали процес закупівлі генераторів, оскільки вони є необхідними в кризових ситуаціях. Тисячі одиниць дуже різного обладнання, і це лише початок закупівель», — сказав мер Варшави.
Розширення підземної логістичної бази має на меті гарантувати громадянам реальний захист у разі непередбачених подій.
Весь процес є частиною ширшого проєкту «Варшава захищає», який посилює безпеку критично важливих об’єктів та покращує кризове управління у столиці.
