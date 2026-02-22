- Дата публікації
Окупанти вночі атакували енергосистему в одній із областей
В Одеській області Росія знову завдала удари безпілотниками по обʼєктам енергетичної інфраструктури.
Уночі, 22 лютого, Росія масовано атакує Україну. Під удар потрапила і Одещина.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
«Цієї ночі Росія знову завдала удари безпілотниками по обʼєктам енергетичної інфраструктури. Внаслідок влучань виникли загоряння великих площ. Наразі всі осередки вогню ліквідовано рятувальниками», — уточнив він.
За попередніми даними, минулося без загиблих та постраждалих.
Нагадаємо, РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами та ракетами. Зокрема, у Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено житлову багатоповерхівку у Святошинському районі. У Кропивницькому теж гриміли вибухи.
Зазначимо, що це вже друга за тиждень масштабна комбінована атака РФ. Попередня відбулася в ніч проти 17 лютого, коли під ударами опинилися Одещина, Дніпропетровщина та Бурштин на Івано-Франківщині. Тоді були пошкоджені промислові об’єкти, житлові будинки та інфраструктура.