Укрaїнa
867
1 хв

Окупанти вночі атакували енергосистему в одній із областей

В Одеській області Росія знову завдала удари безпілотниками по обʼєктам енергетичної інфраструктури.

Анастасія Павленко
Ворог продовжує масовано атакувати енергетику Одещини

Уночі, 22 лютого, Росія масовано атакує Україну. Під удар потрапила і Одещина.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Цієї ночі Росія знову завдала удари безпілотниками по обʼєктам енергетичної інфраструктури. Внаслідок влучань виникли загоряння великих площ. Наразі всі осередки вогню ліквідовано рятувальниками», — уточнив він.

За попередніми даними, минулося без загиблих та постраждалих.

Нагадаємо, РФ знову атакувала мирні українські міста серед ночі дронами та ракетами. Зокрема, у Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено житлову багатоповерхівку у Святошинському районі. У Кропивницькому теж гриміли вибухи.

Зазначимо, що це вже друга за тиждень масштабна комбінована атака РФ. Попередня відбулася в ніч проти 17 лютого, коли під ударами опинилися Одещина, Дніпропетровщина та Бурштин на Івано-Франківщині. Тоді були пошкоджені промислові об’єкти, житлові будинки та інфраструктура.

867
