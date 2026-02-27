- Дата публікації
В Ізмаїлі пролунала серія вибухів під час атаки дронів
Росія атакує Одещину ударними безпілотниками.
В Ізмаїлі, що в Одеській області в ніч проти 27 лютого пролунала серія вибухів на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«В Ізмаїлі пролунала серія вибухів», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухами Повітряні сили повідомляли, що у напрямку видового та Ізмаїла рухалися великі групи ударних БпЛА.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 27 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що у Полтаві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.