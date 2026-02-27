ТСН у соціальних мережах

93
1 хв

В Ізмаїлі пролунала серія вибухів під час атаки дронів

Росія атакує Одещину ударними безпілотниками.

Ігор Бережанський
Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Getty Images

В Ізмаїлі, що в Одеській області в ніч проти 27 лютого пролунала серія вибухів на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«В Ізмаїлі пролунала серія вибухів», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами Повітряні сили повідомляли, що у напрямку видового та Ізмаїла рухалися великі групи ударних БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 27 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у Полтаві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

93
