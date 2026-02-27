Магнітна буря 27 лютого: якою буде її активність

Магнітна буря / © Associated Press

Реклама

У п’ятницю, 27 лютого, геомагнітні умови будуть спокійними. Очікується магнітна буря з К-індексом 2,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Науковці наголошують, що швидкість сонячного вітру залишається дещо підвищеною через вплив корональних дір. Саме тому є ймовірність коротких активних періодів.

Реклама

Магнітна буря 27 лютого. Фото: Мeteoagent.

Фахівці наголошують, що на магнітні бурі реагує близько 75% населення світу. Під час сонячних збурень людина може відчувати головний біль та мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання, підвищення чи зниження тиску тощо.

Щоб поліпшити своє самопочуття, медики радять зменшити фізичні навантаження та врівноважити емоційний стан.