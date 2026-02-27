ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 27 лютого: якою буде її активність

Активність Сонця залишається низькою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У п’ятницю, 27 лютого, геомагнітні умови будуть спокійними. Очікується магнітна буря з К-індексом 2,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Науковці наголошують, що швидкість сонячного вітру залишається дещо підвищеною через вплив корональних дір. Саме тому є ймовірність коротких активних періодів.

Магнітна буря 27 лютого. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 27 лютого. Фото: Мeteoagent.

Фахівці наголошують, що на магнітні бурі реагує близько 75% населення світу. Під час сонячних збурень людина може відчувати головний біль та мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання, підвищення чи зниження тиску тощо.

Щоб поліпшити своє самопочуття, медики радять зменшити фізичні навантаження та врівноважити емоційний стан.

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie