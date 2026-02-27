- Дата публікації
- Різне
- 49
- 1 хв
Магнітна буря 27 лютого: якою буде її активність
Активність Сонця залишається низькою.
У п’ятницю, 27 лютого, геомагнітні умови будуть спокійними. Очікується магнітна буря з К-індексом 2,7.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.
Науковці наголошують, що швидкість сонячного вітру залишається дещо підвищеною через вплив корональних дір. Саме тому є ймовірність коротких активних періодів.
Фахівці наголошують, що на магнітні бурі реагує близько 75% населення світу. Під час сонячних збурень людина може відчувати головний біль та мігрень, прискорене серцебиття, безсоння, загальне нездужання, підвищення чи зниження тиску тощо.
Щоб поліпшити своє самопочуття, медики радять зменшити фізичні навантаження та врівноважити емоційний стан.