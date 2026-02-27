Розпочалася нова війна: її оголосили одне одному Пакистан і Афганістан

Ситуація на пакистансько-афганському кордоні різко погіршилася / © Associated Press

Пакистан завдав повітряних ударів по Кабулу та двох інших афганських провінціях через кілька годин після атаки Афганістану на пакистанські військові позиції вздовж кордону. Зіткнення вздовж лінії кордону є черговим загостренням, яке загрожує крихкому припиненню вогню після смертельних зіткнень минулого жовтня.

Про це повідомляє The Washington Post.

Ісламабад оголосив «відкриту війну» афганському уряду Талібану після посилення напруженості у відносинах між країнами і тривалих прикордонних сутичок уздовж «лінії Дюранда», де обидві сторони обмінювалися обстрілами останніми місяцями, незважаючи на крихке перемир’я, що діє від жовтня 2025 року.

За даними журналістів, авіаударів було завдано 27 лютого по складах боєприпасів, військових об’єктах афганських талібів і сховищах бойовиків по всьому Афганістану.

У Кабулі було чути щонайменше три вибухи. Пакистан також завдав ударів у Кандагарі на півдні Афганістану та в південно-східній провінції Пактія.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф заявив, що між його країною і Кабулом почалося відкрите збройне протистояння.

«Наша терплячість вичерпана. Тепер це відкрита війна між нами і вами», — сказав він.

CNN пише, що сторони повідомили про дуже різні цифри жертв. Пакистан заявив, що його армія вбила 72 бойовиків афганського Талібану, поранивши «багатьох» інших, і що було знищено кілька афганських військових позицій та озброєння. Афганістан, однак, заявив, що вісім його солдатів було вбито і 11 поранено.

Нагадаємо, 11 жовтня Пакистан заявив, що війська режиму Талібану, який керує Афганістаном, обстріляли пункти прикордонників Пакистану. Військові завдали вогонь у відповідь.

Пакистан давно звинувачує Талібан у тому, що він дозволяє радикальним ісламістським пакистансько-талібанським угрупованням, також відомим як ТТП, діяти з території Афганістану. Уряд Талібану заперечує це.

Президент США Дональд Трамп запропонував свою участь у врегулюванні напружених відносин між Афганістаном і Пакистаном.