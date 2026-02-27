ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1365
Время на прочтение
2 мин

Началась новая война: ее объявили друг другу Пакистан и Афганистан

Афганистан объявил о военной операции против Пакистана – бои начались сразу в шести провинциях.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Ситуация на пакистанско-афганской границе резко ухудшилась

Ситуация на пакистанско-афганской границе резко ухудшилась / © Associated Press

Пакистан нанес воздушные удары по Кабулу и двум другим афганским провинциям через несколько часов после атаки Афганистана на пакистанские военные позиции вдоль границы. Столкновение вдоль линии границы является очередным обострением, которое чревато хрупким прекращением огня после смертельных столкновений прошлого октября.

Об этом сообщает The Washington Post.

Исламабад объявил «открытую войну» афганскому правительству Талибана после усиления напряженности в отношениях между странами и длительных пограничных столкновений вдоль «линии Дюранда», где обе стороны обменивались обстрелами в последние месяцы, несмотря на хрупкое перемирие, действующее с октября 2025 года.

По данным журналистов, авиаудары были нанесены 27 февраля по складам боеприпасов, военным объектам афганских талибов и хранилищам боевиков по всему Афганистану.

После ударов Афганистана Пакистан атаковал Кабул / © Associated Press

После ударов Афганистана Пакистан атаковал Кабул / © Associated Press

В Кабуле было слышно не менее трех взрывов. Пакистан также нанес удары в Кандагаре на юге Афганистана и в юго-восточной провинции Пактия.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что между его страной и Кабулом началось открытое вооруженное противостояние.

«Наше терпение исчерпано. Теперь это открытая война между нами и вами», — сказал он.

CNN пишет, что стороны сообщили об очень разных цифрах жертв. Пакистан заявил, что его армия убила 72 боевика афганского Талибана, ранив «многих» других, и что были уничтожены несколько афганских военных позиций и вооружения. Афганистан, однако, заявил, что восемь его солдат были убиты и 11 ранены.

Напомним, 11 октября Пакистан заявил, что войска режима Талибана, управляющего Афганистаном, обстреляли пункты пограничников Пакистана. Военные нанесли ответный огонь.

Пакистан давно обвиняет Талибан в том, что он позволяет радикальным исламистским пакистанско-талибанским группировкам, также известным как ТТП, действовать с территории Афганистана. Правительство Талибана отрицает это.

Президент США Дональд Трамп предложил свое участие в урегулировании напряженных отношений между Афганистаном и Пакистаном.

