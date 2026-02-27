Часть большого города осталась без света: подробности

Электричество. / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 27 февраля, временно обесточат Хаджибейский и Пересыпский районы Одессы. Отключение света будет продолжаться с 10:00 до 15:00.

Об этом сообщили в пресс-службе «ДТЭК Одесские электросети».

Энергетики подчеркнули, что в течение этого времени специалисты будут производить аварийный ремонт оборудования. Ради безопасности работ будет временно обесточен частично областной центр.

Реклама

В ДТЭК подчеркнули, что на период ремонтных работ объекты критической инфраструктуры, где есть возможность, переведут на генераторы

«Эти работы необходимы для того, чтобы улучшить ситуацию с электроснабжением в Одессе. После завершения работ будем постепенно заживлять дома. Этот процесс также нуждается в дополнительном времени», — говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня, 27 февраля, в Одессе и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения электричества вне графика.

Напомним, в ночь на 26 февраля армия РФ совершила очередную атаку на Украину. Из-за последствий атаки и повреждения сетей в прилегающих к линии фронта районах есть новые обесточивания в Харьковской, Полтавской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Реклама

Глава Минэнерго Денис Шмигаль сообщил, что украинские АЭС вынужденно уменьшили генерацию. В результате обстрелов произошло аварийное отключение нескольких высоковольтных линий электропередачи.