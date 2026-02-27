ТСН в социальных сетях

Украина
6090
1 мин

РФ ударила беспилотниками по гостинице в центре крупного областного центра

Россияне повторно атаковали центральную часть Сум, когда спасатели работали на месте прилета.

Елена Капник
Атака РФ на гостиницу в Сумах.

Атака РФ на гостиницу в Сумах. / © Сумская ОВА

Армия РФ утром 27 февраля атаковала беспилотниками Сумы. Под прицелом оказалась гостиница в центре города.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«Людей эвакуировали вовремя. Пострадавших нет. Все последствия ликвидируются», — подчеркнул чиновник.

Что известно об атаке

По данным спасателей, попадание произошло в центральной части города. Были эвакуированы 50 человек.

«При тушении пожара россияне нанесли повторный удар по спасателям. Никто из личного состава не пострадал», — отметили в ГСЧС.

Фото последствий

Атака РФ на гостиницу в Сумах. / © Сумская ОВА

Атака РФ на гостиницу в Сумах. / © Сумская ОВА

Атака РФ на гостиницу в Сумах. / © Сумская ОВА

Атака РФ на гостиницу в Сумах. / © Сумская ОВА

Атака РФ на гостиницу в Сумах. / © Сумская ОВА

Атака РФ на гостиницу в Сумах. / © Сумская ОВА

Как сообщалось, накануне «потухла» большая часть Сумской области. По данным властей, произошла авария. В Сумах зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением.

6090
