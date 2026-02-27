- Дата публикации
-
Украина
- Украина
- Количество просмотров
- 6090
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила беспилотниками по гостинице в центре крупного областного центра
Россияне повторно атаковали центральную часть Сум, когда спасатели работали на месте прилета.
Армия РФ утром 27 февраля атаковала беспилотниками Сумы. Под прицелом оказалась гостиница в центре города.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
«Людей эвакуировали вовремя. Пострадавших нет. Все последствия ликвидируются», — подчеркнул чиновник.
Что известно об атаке
По данным спасателей, попадание произошло в центральной части города. Были эвакуированы 50 человек.
«При тушении пожара россияне нанесли повторный удар по спасателям. Никто из личного состава не пострадал», — отметили в ГСЧС.
Фото последствий
Как сообщалось, накануне «потухла» большая часть Сумской области. По данным властей, произошла авария. В Сумах зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением.