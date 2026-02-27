ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1098
1 хв

РФ вдарила безпілотниками по готелю в центрі великого обласного центру

Росіяни повторно атакували центральну частину Сум, коли рятувальники працювали на місці «прильоту».

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака РФ на готель в Сумах.

Атака РФ на готель в Сумах. / © Сумська ОВА

Зранку 27 лютого армія РФ атакувала безпілотниками Суми. Під прицілом опинився готель у центрі міста.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Людей евакуювали вчасно. Постраждалих немає. Усі наслідки ліквідовуються», — наголосив чиновник.

Що відомо про атаку

За даними рятувальників, влучання сталося в центральній частині міста. Було евакуйовано 50 осіб.

«Під час гасіння пожежі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках. Ніхто з особового складу не постраждав», — наголосили у ДСНС.

Фото наслідків

Атака РФ на готель в Сумах. / © Сумська ОВА

Атака РФ на готель в Сумах. / © Сумська ОВА

Атака РФ на готель в Сумах. / © Сумська ОВА

Атака РФ на готель в Сумах. / © Сумська ОВА

Атака РФ на готель в Сумах. / © Сумська ОВА

Атака РФ на готель в Сумах. / © Сумська ОВА

Як повідомлялося, напередодні «потухла» більша частина Сумської області. За даними влади, сталася аварія. У Сумах зафіксовано перебої з електропостачанням та водопостачанням.

