РФ вдарила безпілотниками по готелю в центрі великого обласного центру
Росіяни повторно атакували центральну частину Сум, коли рятувальники працювали на місці «прильоту».
Зранку 27 лютого армія РФ атакувала безпілотниками Суми. Під прицілом опинився готель у центрі міста.
Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
«Людей евакуювали вчасно. Постраждалих немає. Усі наслідки ліквідовуються», — наголосив чиновник.
Що відомо про атаку
За даними рятувальників, влучання сталося в центральній частині міста. Було евакуйовано 50 осіб.
«Під час гасіння пожежі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках. Ніхто з особового складу не постраждав», — наголосили у ДСНС.
Фото наслідків
Як повідомлялося, напередодні «потухла» більша частина Сумської області. За даними влади, сталася аварія. У Сумах зафіксовано перебої з електропостачанням та водопостачанням.