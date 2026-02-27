ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa

Укрaїнa
505
«У нас є шанс»: Зеленський натякнув на закінчення війни

Глава держави озвучив можливий дедлайн закінчення війни в Україні.

Олена Капнік
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський. / © Getty Images

Україна зробить «усе для досягнення миру». Втім, територіальні поступки є неприйнятними для Києва. Водночас Сполучені Штати Америки мають достатньо важелів, щоб посилити тиск на Кремль та зупинити війну.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News.

«Сполучені Штати навіть сильніші, ніж вони про себе думають. І вони справді чинять тиск на Путіна. Вони можуть зупинити цю війну», — висловився глава держави.

Він закликав Вашингтон розширити санкції. Зокрема, проти родин керівництва країни-агресорки. За словами Зеленського, лише посилення тиску змусить Кремль серйозно ставитися до мирних переговорів.

Водночас український лідер висловив думку, що ключові рішення можуть бути ухвалені вже в найближчі місяці.

«Зараз я думаю, що у нас є шанс… залежить від цих місяців, чи матимемо ми шанс завершити війну до осені. До виборів, важливих, впливових виборів у Сполучених Штатах», — наголосив президент.

Що кажуть в РФ про закінчення війни

Речник Кремля Дмитро Пєсков у традиційній кремлівській манері зухвало заявив, мовляв, «повністю цілей спецоперації» не досягнуто. Мовляв, саме тому «сво» триває». Разом з тим, брехливо додав він, Москва нібито «зберігає відкритість» до того, аби досягнути цілі війни «дипломатичними засобами».

Своєю чергою, очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, мовляв, для Кремля термінів закінчення війни в Україні немає. З його слів, «у нас не терміни, у нас завдання». Начебто саме завдання «вирішує» Російська Федерація.

505
