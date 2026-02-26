Пєсков зробив заяву про "сенс" зустрічі Зеленського і Путіна

Зеленський і Путін. / © ТСН

У Кремлі зухвало заявили, що президентові України Володимиру Зеленському, лідеру США Дональду Трампу і диктатору РФ Володимиру Путіну «варто зустрічатися» лише для фіналізації домовленостей.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомили росЗМІ.

У традиційній кремлівській манері Пєсков висловився про «сенс» зустрічі лідерів двох країн. Зокрема він цинічно сказав, мовляв, заяви з Києва свідчать, що сенсу нібито немає.

Приводом до слів прессекретаря «фюрера» стала позиція України щодо вимог та ультиматумів Москви під час мирних переговорів.

«Що стосується перспектив організації зустрічі президента Росії та Зеленського… Ну, поки давайте обмежимося тим, що згадаємо його (Зеленського — Ред.) заяви за останній тиждень — з чим Україна ніколи не погодиться, на що вона не піде, що вона має намір робити далі тощо», — цинічно сказав Пєсков.

Водночас, з його слів, пропозиція диктатора РФ щодо зустрічі із Зеленським у Москві залишається чинною. Мовляв, це «було слово президента Путіна», а він, заявив Пєсков «завжди тримає своє слово».

Зустріч Зеленського і Путіна

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що нібито в Кремлі не відмовлялися від контактів з українським лідером Володимиром Зеленським, але для цього «запросили» президента до Москви.

Водночас Зеленський виключив таку можливість. Це запрошення він назвав політичною грою тих, хто не хоче домовлятися про закінчення війни. З його слів, зустріч лідерів у Москві неможлива, як і приїзд «фюрера» до Києва.