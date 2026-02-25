Імперія Катерини і вплив Сталіна: що стоїть за істинними планами Путіна в Україні

Володимир Путін. / © Associated Press

Війна Росії в Україні — це спроба російського диктатора Володимира Путіна відтворити «Російську імперію Катерини Великої плюс радянський вплив Сталіна».

Таку думку висловив аналітик Sky News Майкл Кларк.

«Поки він (Путін — Ред.) при владі, війна не закінчиться. Навіть якщо буде укладено перемир’я, воно буде нестабільним, поки не спалахне знову», — висловився він.

За словами Кларка, що погляди Путіна підтримують багато посадовців. Зокрема, такі постаті, як філософ Олександр Дугін та колишній російський президент, а нині очільник Радбезу Дмитро Медведєв. Їм дуже імпонують деякі з «диких ідей» чинного очільника Кремля.

Стан здоров’я Путіна

Окрім того, аналітик Sky News називає Путіна «іпохондриком», а розмови про те, що він нібито перебував на порозі смерті — нісенітницями.

«За ним стежить група лікарів. У нього є двійники, які з’являються для нього в інших місцях. Він такий параноїк і такий гермафоб, що не підходить до багатьох людей, поки не огляне їх», — каже він.

З його слів, російський президент-диктатор «безумовно дуже стурбований» проблемами зі здоров’ям і був «надзвичайно наляканий» під час пандемії COVID, але він не «доживає останні дні».

Нагадаємо, історик Ярослав Грицак висловив думку про те, що Донбас був лише прикриттям для Путіна. Адже його апетити не обмежуються адміністративними кордонами Донецької та Луганської областей. Стратегічна мета «фюрер» охоплює повний контроль над Україною, включно з головними містами півдня та сходу. Донбас — це виключно як інструмент.

Своєю чергою, американський історик Сергій Плохій переконаний, що Путін продовжить воювати і не зупинить війну навіть попри економічну кризу в Росії. ба більше — ця ситуація може ще більше посилити бажання диктатора воювати. Як приклад схожої ситуації історик назвав війну у Кореї, де переговори тривали роками.