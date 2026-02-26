ТСН у соціальних мережах

Наука та IT
113
1 хв

Кривавий Місяць: коли українці можуть спостерігати це рідкісне явище

У березні 2026 року на небі з’явиться рідкісне явище — повне місячне затемнення, яке називають Кривавим Місяцем.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Місяць на короткий час набуде темно-червоного відтінку

Місяць на короткий час набуде темно-червоного відтінку / © Associated Press

3 березня можна буде побачити повне місячне затемнення, останнє подібне явище до 2029 року. Але побачити його наживо вдасться не всім.

Про це повідомляє Live Science.

Це перша велика астрономічна подія 2026 року. Повне місячне затемнення завжди привертає увагу спостерігачів, адже весь диск супутника Землі змінює колір на кілька хвилин, створюючи разючий ефект. Тотальна фаза затемнення відбудеться майже на світанку і триватиме близько 12 хвилин, а загальна тривалість усіх фаз становить 58 хвилин.

Астрономи радять обирати для спостереження відкриті місця з високим горизонтом, адже під час тотальної фази Місяць буде низько над Землею.

Місячні затемнення можна спостерігати з будь-якої точки нічного боку Землі, якщо небо чисте. На момент явища в Україні Місяць буде нижче за горизонт, тому його не видно.

Нагадаємо, у лютому астрономи прогнозують рідкісне видовище — так званий «планетний парад», коли в небі можна буде побачити одночасно шість планет Сонячної системи. Одну з них, Юпітер, можна буде легко розпізнати навіть неозброєним оком.

113
