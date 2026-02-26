Кровавая Луна: когда украинцы могут наблюдать это редкое явление

Луна на короткое время приобретет темно-красный оттенок / © Associated Press

3 марта можно будет увидеть полное лунное затмение, последнее подобное явление до 2029 года. Но увидеть его вживую удастся не всем.

Об этом сообщает Live Science.

Это первое крупное астрономическое событие 2026 года. Полное лунное затмение всегда привлекает внимание наблюдателей, ведь весь диск спутника Земли меняет цвет на несколько минут, создавая впечатляющий эффект. Тотальная фаза затемнения произойдет почти на рассвете и продлится около 12 минут, а общая продолжительность всех фаз 58 минут.

Астрономы советуют выбирать для наблюдения открытые места с высоким горизонтом, ведь во время тотальной фазы Луна будет низкой над землей.

Лунные затмения можно наблюдать с любой точки ночной стороны Земли, если небо чистое. На момент явления в Украине Луна будет ниже горизонта, поэтому ее не видно.

Напомним, в феврале астрономы прогнозируют редкое зрелище — так называемый «планетный парад», когда в небе можно будет увидеть одновременно шесть планет Солнечной системы. Одну из них, Юпитер, можно будет легко распознать даже невооруженным глазом.