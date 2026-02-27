Українців штрафуватимуть за квіти: як не влетіти на гроші

Шафран / © Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА

Доповнено додатковими матеріалами

З приходом весняного тепла в українських зонах відпочинку починають квітнути первоцвіти — унікальні рослини, що знаменують завершення зими. Попри їхню привабливість, наповнювати ними вази вдома не варто: ці квіти втрачають вигляд майже миттєво після зрізання. До того ж за подібне «захоплення» передбачена юридична відповідальність.

Які саме штрафні санкції чекають на порушників за знищення або реалізацію ранніх квітів у 2026 році, пишуть «Новини.LIVE».

Які рослини захищає закон

В Державній екологічній інспекції нагадали, що державний захист поширюється на понад 40 видів первоцвітів. Щороку весною спостерігається масовий збір цих квітів, через що вони опиняються під загрозою зникнення. Найчастіше незаконно збирають:

шафран;

горицвіт;

білоцвіт;

проліски;

сон-траву;

черемшу та інші.

Українцям вкотре нагадують, що незаконне збирання, транспортування чи продаж цих рослин тягне за собою адміністративну відповідальність.

Не купуй, не зривай, не розповсюджуй первоцвіт! / © Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України у Facebook

Який штраф можна отримати через квіти

Закон чітко визначає відповідальність за порушення правил охорони первоцвітів. Основні покарання регламентовані Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП) і включають штрафи, конфіскацію рослин та відшкодування за кожну знищену квітку. Зокрема:

Стаття 88-1 КУпАП — порушення правил придбання або збуту рослин:

Штраф за незаконне придбання чи продаж звичайних рослин — до 1 700 грн. Якщо порушення стосується видів, занесених до Червоної книги або зібраних у заповідниках — штраф до 3 655 грн із конфіскацією квітів.

Стаття 90 КУпАП — порушення правил охорони рослин: за пряме знищення або незаконний збір квітів із дикої природи громадяни сплачують до 510 грн, посадові особи — до 850 грн, з конфіскацією рослин.

Крім штрафів, порушник може бути зобов’язаний компенсувати шкоду за кожну знищену рослину. Наприклад, за підсніжник або білоцвіт доведеться заплатити від 49 до 62 грн за одну рослину, а за тюльпан або шафран — сума залежить від конкретного виду.

Раніше ми писали про те, що на Закарпатті вже від середини лютого почали з’являтися перші шафрани та проліски, хоча масове цвітіння традиційно відбувається лише у другій половині березня.