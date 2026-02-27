- Дата публікації
Українців штрафуватимуть за квіти: як не влетіти на гроші
Крім штрафів, порушник може бути зобов’язаний компенсувати шкоду за кожну знищену рослину.
З приходом весняного тепла в українських зонах відпочинку починають квітнути первоцвіти — унікальні рослини, що знаменують завершення зими. Попри їхню привабливість, наповнювати ними вази вдома не варто: ці квіти втрачають вигляд майже миттєво після зрізання. До того ж за подібне «захоплення» передбачена юридична відповідальність.
Які саме штрафні санкції чекають на порушників за знищення або реалізацію ранніх квітів у 2026 році, пишуть «Новини.LIVE».
Які рослини захищає закон
В Державній екологічній інспекції нагадали, що державний захист поширюється на понад 40 видів первоцвітів. Щороку весною спостерігається масовий збір цих квітів, через що вони опиняються під загрозою зникнення. Найчастіше незаконно збирають:
шафран;
горицвіт;
білоцвіт;
проліски;
сон-траву;
черемшу та інші.
Українцям вкотре нагадують, що незаконне збирання, транспортування чи продаж цих рослин тягне за собою адміністративну відповідальність.
Який штраф можна отримати через квіти
Закон чітко визначає відповідальність за порушення правил охорони первоцвітів. Основні покарання регламентовані Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП) і включають штрафи, конфіскацію рослин та відшкодування за кожну знищену квітку. Зокрема:
Стаття 88-1 КУпАП — порушення правил придбання або збуту рослин:
Штраф за незаконне придбання чи продаж звичайних рослин — до 1 700 грн.
Якщо порушення стосується видів, занесених до Червоної книги або зібраних у заповідниках — штраф до 3 655 грн із конфіскацією квітів.
Стаття 90 КУпАП — порушення правил охорони рослин: за пряме знищення або незаконний збір квітів із дикої природи громадяни сплачують до 510 грн, посадові особи — до 850 грн, з конфіскацією рослин.
Крім штрафів, порушник може бути зобов’язаний компенсувати шкоду за кожну знищену рослину. Наприклад, за підсніжник або білоцвіт доведеться заплатити від 49 до 62 грн за одну рослину, а за тюльпан або шафран — сума залежить від конкретного виду.
Раніше ми писали про те, що на Закарпатті вже від середини лютого почали з’являтися перші шафрани та проліски, хоча масове цвітіння традиційно відбувається лише у другій половині березня.