Укрaїнa
15
1 хв

Росіяни завдали повторного удару по одному з обласних центрів: цілили по дітях

Через повторний удар РФ по Запоріжжю потерпілих, на щастя, немає.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

Армія РФ повторно вдарила по Запоріжжю 26 лютого. Ворог цілив по дітях.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він наголосив, що удар по обласному центру триває.

«Ще один ворожий удар. Зафіксовано пошкодження будівлі одного із закладів освіти. На місце направлено наряд для обстеження», — повідомив він.

За інформацією Федорова, влучання сталося за межами території будівлі. Під час тривоги діти — 41 — перебували в укритті.

«Травмованих немає», — завершив Федоров.

Внаслідок атаки частина Запоріжжя опинрилася без тепла.

«У самому Запоріжжі через знеструмлення тимчасово призупинено теплопостачання в частині міста. Задіяні резервні джерела живлення», — повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Нагадаємо, вночі 26 лютого Росія масовано атакувала Запоріжжя. Є пошкодження житла й інфраструктури. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров наголосив: РФ продовжує тероризувати мирне населення, намагаючись залишити місто без тепла в холодну пору року.

