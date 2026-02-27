ТСН у соціальних мережах

Зеленський зробив заяву про перемогу у війні та долю Слов’янська з Краматорськом

Що Україна вважає перемогою та чи реально вийти повернути землі силою? Зеленський окреслив реалії фронту та попередив про наслідки територіальних поступок.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський сказав, що питання перемоги у війні залежить від того, як її визначати. Він також прокоментував заклики віддати частину територій заради миру.

Про це глава держави висловився у інтерв’ю Sky News.

Перемога України у війні

Зеленський відповів на запитання журналіста, чи може Україна виграти цю війну. Президент зауважив, що повернення всіх територій військовим шляхом сьогодні означало б надто великі втрати.

«Це залежить від того, що люди мають на увазі, коли кажуть „виграти“. Важко — якщо говорити про території, перш за все. Як повернути всю землю — на сьогодні це дуже складно. І це буде надто багато втрат людей, життів. І це справді складно. Але що добре — Росія теж не може зробити цього на полі бою, тому вони не виграють, а ми не програємо«, — пояснив глава держави.

Поступки територіями

Він також прокоментував заклики віддати Росії частину українських територій заради миру. Зеленський наголосив, що передавання ворогу таких міст, як Слов’янськ і Краматорськ, означала б негайну окупацію близько 200 тис. українців.

«Хто сказав Росії, що ці люди хочуть бути росіянами? Якщо ні — їх уб’ють, відправлять на фронт або до в’язниці. Так само було в Луганську, Донецьку, Криму», — пояснив президент.

Нагадаємо, напередодні Зеленський в інтерв’ю FT заявив, що територіальні поступки на Донбасі не зупинять війну, оскільки Росії не можна довіряти. Будь-яка пауза без західних гарантій безпеки дозволить Москві лише відновити сили для нового наступу. Президент також відкинув звинувачення російського диктатора Володимира Путіна в потребі перегрупування, наголосивши, що Україні потрібен кінець війни, а не пауза.

У інтерв’ю CNN Зеленський сказав, що Україна готова заморозити війну вздовж лінії зіткнення, хоча це й не ідеальний варіант. Водночас він підкреслив, що країна не виводитиме армію з оборонних укріплень на Донбасі на вимогу Росії чи партнерів, оскільки такі дії були б безглуздими.

