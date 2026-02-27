ТСН у соціальних мережах

Катерина Кухар приголомшила дорослим виглядом 17-річного сина-красеня

Син знаменитості святкує день народження.

Катерина Кухар із сином

Катерина Кухар із сином / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Українська балерина Катерина Кухар приголомшила дорослим виглядом сина-красеня.

Знаменитість опублікувала рідкісні світлини з Тимуром у своєму Instagram з нагоди його дня народження, який він святкує 27 лютого. Сину Катерини Кухар виповнюється вже 17 років. Тож, зіркова матуся на свіжих знімках показала, який вигляд має Тимур, а також адресувала йому ніжні слова з привітаннями.

"Чи знаєш, що ти — мій порятунок?!У дні, коли світ хитається, коли сили тануть, коли здається, що небо занадто низько, саме ти даєш мені опору. Твоя віра. Твоя присутність. Твоє тепло. Ти — мій ковток повітря. Мій світ у світі. Моя тиша серед бурі", - звернулась до сина Катерина Кухар.

Та підписники балерини були просто шоковані. Річ у тім, що Тимур за останні роки неабияк подорослішав та кардинально змінився. Підписники знаменитості також відзначили красу юнака.

  • Нічого собі, як подорослішав. Красунчик, як і мама! (блогерка Христина Решетнік)

  • Я перепрошую, а хто цей краш? Катю, це твій син? (акторка Ірина Сопонару)

  • Я шокована! Який красень! (артистка Наталка Денисенко)

Зазначимо, Катерина Кухар виховує двох дітей. Тимура балерина народила від першого чоловіка, з яким розлучилась ще до народження сина. У шлюбі з танцівником Олександром Стояновим з'явилась донька балерини Анастасія.

До речі, подейкують, що Катерина Кухар розлучилась із другим чоловіком. Сама ж знаменитість не коментує плітки. Проте нещодавно вона заінтригувала зізнанням про закоханість. 

