- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 4
- Час на прочитання
- 2 хв
Катерина Кухар приголомшила дорослим виглядом 17-річного сина-красеня
Син знаменитості святкує день народження.
Українська балерина Катерина Кухар приголомшила дорослим виглядом сина-красеня.
Знаменитість опублікувала рідкісні світлини з Тимуром у своєму Instagram з нагоди його дня народження, який він святкує 27 лютого. Сину Катерини Кухар виповнюється вже 17 років. Тож, зіркова матуся на свіжих знімках показала, який вигляд має Тимур, а також адресувала йому ніжні слова з привітаннями.
"Чи знаєш, що ти — мій порятунок?!У дні, коли світ хитається, коли сили тануть, коли здається, що небо занадто низько, саме ти даєш мені опору. Твоя віра. Твоя присутність. Твоє тепло. Ти — мій ковток повітря. Мій світ у світі. Моя тиша серед бурі", - звернулась до сина Катерина Кухар.
Та підписники балерини були просто шоковані. Річ у тім, що Тимур за останні роки неабияк подорослішав та кардинально змінився. Підписники знаменитості також відзначили красу юнака.
Нічого собі, як подорослішав. Красунчик, як і мама! (блогерка Христина Решетнік)
Я перепрошую, а хто цей краш? Катю, це твій син? (акторка Ірина Сопонару)
Я шокована! Який красень! (артистка Наталка Денисенко)
Зазначимо, Катерина Кухар виховує двох дітей. Тимура балерина народила від першого чоловіка, з яким розлучилась ще до народження сина. У шлюбі з танцівником Олександром Стояновим з'явилась донька балерини Анастасія.
До речі, подейкують, що Катерина Кухар розлучилась із другим чоловіком. Сама ж знаменитість не коментує плітки. Проте нещодавно вона заінтригувала зізнанням про закоханість.