Екатерина Кухар ошеломила взрослым видом 17-летнего сына-красавца

Украинская балерина Екатерина Кухар ошеломила взрослым видом сына-красавца.

Знаменитость опубликовала редкие фотографии с Тимуром в своем Instagram по случаю его дня рождения, который он празднует 27 февраля. Сыну Екатерины Кухар исполняется уже 17 лет. Поэтому, звездная мама на свежих снимках показала, как выглядит Тимур, а также адресовала ему нежные слова с поздравлениями.

"Знаешь ли ты, что ты - мое спасение?! В дни, когда мир шатается, когда силы тают, когда кажется, что небо слишком низко, именно ты даешь мне опору. Твоя вера. Твое присутствие. Твое тепло. Ты - мой глоток воздуха. Мой мир в мире. Моя тишина среди бури", - обратилась к сыну Екатерина Кухар.

Но подписчики балерины были просто шокированы. Дело в том, что Тимур за последние годы очень сильно повзрослел и кардинально изменился. Подписчики знаменитости также отметили красоту юноши.

Ничего себе, как повзрослел. Красавчик, как и мама! (блогерша Кристина Решетник)

Я извиняюсь, а кто этот краш? Катя, это твой сын? (актриса Ирина Сопонару)

Я шокирована! Какой красавец! (артистка Наталка Денисенко)

Отметим, Екатерина Кухар воспитывает двоих детей. Тимура балерина родила от первого мужа, с которым развелась еще до рождения сына. В браке с танцором Александром Стояновым появилась дочь балерины Анастасия.

Кстати, поговаривают, что Екатерина Кухар развелась со вторым мужем. Сама же знаменитость не комментирует сплетни. Однако недавно она заинтриговала признанием о влюбленности.