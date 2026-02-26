- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 434
- Час на прочитання
- 1 хв
Катерина Кухар на тлі чуток про розлучення заінтригувала зізнанням: "Я закохана"
Відома балерина зробила несподівану заяву про своє особисте життя.
Одна з найвідоміших артисток балету Катерина Кухар привідкрила завісу особистого життя і розповіла, чи закохана зараз.
Зазвичай балерина дуже рідко ділиться подробицями, які стосуються її взаємин з чоловіком Олександром Стояновим, особливо на тлі чуток про їхнє розлучення. Однак на проєкті "Наодинці з Гламуром" Катерина Кухар заінтригувала змінами в особистому житті.
"Так, я закохана. Як завжди в принципі. Але хочу сказати, що все своє життя я жила для глядача, а зараз мені дуже хочеться своє особисте залишити за лаштунками. Бо я дуже тримаю свої кордони зараз", — розповіла балерина Катерина Кухар.
До слова, розмови про можливе розлучення Катерини Кухар і її партнера Олександра Стоянова не вщухають у ЗМІ вже декілька років. Ще восени 2023 року прихильники звернули увагу на помітні зміни в їхній публічній поведінці.
Зокрема, Стоянов припинив називати Кухар своєю дружиною, вживаючи лише формулювання «мама моїх дітей», тоді як балерина своєю чергою робила неоднозначні натяки на зміни в особистому житті. Втім, обоє й досі не коментують, чи розлучилися офіційно.
▶️ Повний випуск "Наодинці з Гламуром" можна подивитися за цим посиланням: Зізнання Катерини КУХАР, хто наречена Довженка, скільки коштує look КАРМИ
Нагадаємо, у січні сам Олександр Стоянов показав спільні фото з Катериною і поринув у ностальгію.