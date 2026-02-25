ТСН у соціальних мережах

Віталій Козловський ніжно привітав сина з 2-річчям і розсекретив оригінальний подарунок йому

Артист показав, як Оскар змінювався

Валерія Сулима
Віталій Козловський із дружиною та сином

Віталій Козловський із дружиною та сином / © instagram.com/vkozlovsky_music

Український співак Віталій Козловський ніжно привітав з днем народження сина від дружини Юлії Бакуменко.

Так, 25 лютого Оскар святкує день народження. Хлопчикові виповнюється вже два роки. Віталій Козловський привітав сина зі святом. Зокрема, він опублікував безліч світлин із хлопчиком. Кадри були як архівні, так і свіжі, тож, можна розгледіти, як змінювався Оскар.

Віталій Козловський із дружиною та сином / © instagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський із дружиною та сином / © instagram.com/vkozlovsky_music

"Синочок, мій маленький хлопчик. Ми такі щасливі, що ти з'явився в нас. Ти навчаєш мене життю: приймати правильні рішення, робити будь-що з любов'ю. Ти - моя мотивація і мій щоденний "пендель", - ділиться артист.

Син Віталія Козловського / © instagram.com/vkozlovsky_music

Син Віталія Козловського / © instagram.com/vkozlovsky_music

Також Віталій Козловський показав, як вітав Оскара. Співак підготував для синочка святковий тортик. Оскар у ковпаку іменинника задував свічку у вигляді цифри два. Окрім того, виконавець розсекретив, який подарунок він отримав. Віталій Козловський та його дружина підготували хлопчику сюрприз у вигляді песика, щоправда, хоч й іграшкового, але він має у налаштуваннях понад 150 реакцій.

"Я знаю, що ти особливий, пишаюсь тобою і буду робити усе, щоб ти пишався мною!" – зазначив артист.

Син Віталія Козловського / © instagram.com/vkozlovsky_music

Син Віталія Козловського / © instagram.com/vkozlovsky_music

Звичайно ж, Віталій Козловський звернувся й до дружини. Співак подякував коханій за сина і за любов та турботу, якою та наділяє Оскара.

"Дорога моя, кохана, дякую тобі, що наділяєш нашого сина силою безмежної любові! Дякую нашим бабусям за турботу та щоденну підтримку! Цінуємо. Оскар, з днем народження", - підсумував співак.

Віталій Козловський із родиною / © instagram.com/vkozlovsky_music

Віталій Козловський із родиною / © instagram.com/vkozlovsky_music

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський заінтригував народженням у нього доньки. Артист зізнався, що обов'язково стане батьком вдруге.

