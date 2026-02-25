Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя / © Associated Press

Реклама

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя приголомшив цинічною заявою про своє начебто українське коріння та «єдиний народ». На засіданні Радбезу він назвав себе нащадком запорізьких козаків, проте отримав миттєву відсіч від представниці України Мар’яни Беци.

Усе відбулося 24 лютого під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого четвертим роковинам повномасштабного вторгнення Росії до України.

Заяви Небензі в ООН

Під час виступу Небензя зробив низку заяв про своє походження та «спільність» українців і росіян.

Реклама

«Формально, я — українець. І у мене таке дивне прізвище. Слов’яни знають, що його важко знайти навіть в Україні. Воно походить від запорізьких козаків. Мій батько — щирий українець і мати теж. З козаків. Більш щирі, ніж ви… Для нас немає різниці, ми всі — одна нація», — озвучив порцію пропаганди представник країни-агресорки.

Також він вигадав, що українці та росіяни мають «спільну національність».

У своїй промові російський дипломат звинуватив Україну у «зраді Київської Русі» та повторив кремлівські тези про «нацистів», наголосивши, що війна триватиме «стільки, скільки треба».

Крім того, представник РФ дорікнув європейським державам-членам ООН, стверджуючи, що вони нібито не прагнуть мирного врегулювання. За словами Небензі, Європа «очевидно не налаштована» підтримувати нинішні тристоронні переговори щодо вирішення «української кризи», а також її «не цікавить майбутнє українського народу».

Реклама

Відповідь України на заяви Небензі

Заступниця міністра оборони України та представниця при ООН Мар’яна Беца різко відреагувала на такі заяви Небензі.

«Небензя, ви не українець — не прикидайтеся українцем. По-друге, жодна нація, яка об’єднується з Росією, ніколи не стане з нею єдиним народом», — констатувала Беца.

Вона також підкреслила, що Україна є демократичною та вільною європейською державою, тоді як Росія — «держава, яка несе агресію, тероризм, військові злочини, злочини проти людяності та геноцид».

Засідання Радбезу ООН 24 лютого — що відомо про скандал

До слова, на четверту річницю російського вторгнення до України в ООН розгорівся скандал: США за 15 хв. до засідання спробували викреслити з української резолюції пункти про територіальну цілісність і справедливий мир. Американські дипломати аргументували це тим, що жорсткі вимоги заважають переговорам, натякаючи на мирний план президента Дональда Трампа з територіальними поступками. Україна назвала цілісність «червоною лінією» і закликала відхилити правки.

Реклама

Зрештою маневр США провалився — їх підтримали лише 11 країн (зокрема РФ, Білорусь та Угорщина), тоді як українська резолюція набрала 107 голосів. Поки тривали дебати, на Таймс-сквер тисячі людей з прапорами вимагали справедливості, підкреслюючи, що кордони не можуть бути предметом торгу.