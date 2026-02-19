"Я ледве стримав сміх": голова МЗС Ізраїлю розкритикував виступ посла РФ

Радбез ООН

Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар розкритикував виступ посла Росії Василя Небензі. Ізраїльський дипломат зазначив, що висловлювання представника держави-агресорки про окупацію, анексію, завершення війни та міжнраодне право були доволі кумедними.

Заява пролунала під час міністерського засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході.

«Було кумедно чути, як представник Росії говорити про право і міжнародне право, про окупацію, анексію територій та мирне вирішення конфліктів. Я ледве стримався, щоб не розсміятися вголос під час його промови. Я ледь стримався, щоб не розсміятися вголос під час його промови, — сказав Саар.

Раніше Небензя зробив нову заяву про переговори. Він заговорив про «реалістичні умови», на які буцімто має погодитися український лідер Володимир Зеленський. Якщо ж цього не станеться, додав російський представник, РФ «продовжить досягати цілей військовим шляхом».