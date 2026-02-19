ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
1 хв

"Я ледве стримав сміх": голова МЗС Ізраїлю розкритикував виступ посла РФ

Міністр закордонних справ Ізраїля Гідеон Саар жорстко відреагував на виступ представника Росії Василя Небензі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Радбез ООН

Радбез ООН

Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар розкритикував виступ посла Росії Василя Небензі. Ізраїльський дипломат зазначив, що висловлювання представника держави-агресорки про окупацію, анексію, завершення війни та міжнраодне право були доволі кумедними.

Заява пролунала під час міністерського засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Близькому Сході.

«Було кумедно чути, як представник Росії говорити про право і міжнародне право, про окупацію, анексію територій та мирне вирішення конфліктів. Я ледве стримався, щоб не розсміятися вголос під час його промови. Я ледь стримався, щоб не розсміятися вголос під час його промови, — сказав Саар.

Раніше Небензя зробив нову заяву про переговори. Він заговорив про «реалістичні умови», на які буцімто має погодитися український лідер Володимир Зеленський. Якщо ж цього не станеться, додав російський представник, РФ «продовжить досягати цілей військовим шляхом».

Дата публікації
Кількість переглядів
247
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie