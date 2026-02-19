ТСН у соціальних мережах

151
1 хв

Росіяни намагаються витіснити ЗСУ з Гуляйполя: чи має ворог успіхи

Армія РФ не знижує тиску на Гуляйполівському напрямку, там тривають запеклі бої.

Катерина Сердюк
Гуляйполе

Гуляйполе / © t.me/DeepStateUA

Російські війська активно намагаються витіснити ЗСУ із Гуляйполя Запорізької обалсті. Втім це їм не вдається.

Про це розповів полковник, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі «Ми Україна».

«Противни намагається витіснити остаточно наших бійців із Гуляйполя, але це їм не вдається», — констатував Волошин.

Також він наголосив, що ворог атакує і населені пункти, які розташовані поблизу Гуляйполя — Залізничне, Зелене, Варварівка. Але успіхів у просуванні у них немає.

Нагадаємо, російські війська продовжують активні бойові дії на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області, намагаючись прорвати оборону українських сил. Окупанти перекинули підрозділи з Херсонщини, що створює додатковий тиск на фронт. Українські військові вже стабілізували лінію оборони й проводять контратаки, щоб не допустити просування ворога. Наразі прямої загрози для міста Запоріжжя немає, але ситуація залишається напруженою.

