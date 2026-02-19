- Дата публікації
-
Росіяни намагаються витіснити ЗСУ з Гуляйполя: чи має ворог успіхи
Армія РФ не знижує тиску на Гуляйполівському напрямку, там тривають запеклі бої.
Російські війська активно намагаються витіснити ЗСУ із Гуляйполя Запорізької обалсті. Втім це їм не вдається.
Про це розповів полковник, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі «Ми Україна».
«Противни намагається витіснити остаточно наших бійців із Гуляйполя, але це їм не вдається», — констатував Волошин.
Також він наголосив, що ворог атакує і населені пункти, які розташовані поблизу Гуляйполя — Залізничне, Зелене, Варварівка. Але успіхів у просуванні у них немає.
Нагадаємо, російські війська продовжують активні бойові дії на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області, намагаючись прорвати оборону українських сил. Окупанти перекинули підрозділи з Херсонщини, що створює додатковий тиск на фронт. Українські військові вже стабілізували лінію оборони й проводять контратаки, щоб не допустити просування ворога. Наразі прямої загрози для міста Запоріжжя немає, але ситуація залишається напруженою.