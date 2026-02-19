- Дата публикации
Россияне пытаются вытеснить ВСУ из Гуляйполя: есть ли у врага успехи
Армия РФ не снижает давления на Гуляйполевском направлении, там продолжаются ожесточенные бои.
Российские войска активно пытаются вытеснить ВСУ из Гуляйполя Запорожской области. Впрочем, это им не удается.
Об этом рассказал полковник, пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире «Мы — Украина».
«Противник пытается вытеснить окончательно наших бойцов из Гуляйполя, но это ему не удается», — констатировал Волошин.
Также он отметил, что враг атакует и населенные пункты, расположенные вблизи Гуляйполя — Заличничное, Зеленое, Варваровку, но успехов в продвижении у него нет.
Напомним, российские войска продолжают активные боевые действия на Гуляйпольском направлении в Запорожской области, пытаясь прорвать оборону украинских сил. Оккупанты перебросили подразделения из Херсона, что создает дополнительное давление на фронт. Украинские военные уже стабилизировали линию обороны и проводят контратаки, чтобы не допустить продвижения врага. Пока прямой угрозы для города Запорожья нет, но ситуация остается напряженной.