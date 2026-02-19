ТСН в социальных сетях

Украина
252
1 мин

Россияне пытаются вытеснить ВСУ из Гуляйполя: есть ли у врага успехи

Армия РФ не снижает давления на Гуляйполевском направлении, там продолжаются ожесточенные бои.

Катерина Сердюк
Гуляйполе

Гуляйполе / © t.me/DeepStateUA

Российские войска активно пытаются вытеснить ВСУ из Гуляйполя Запорожской области. Впрочем, это им не удается.

Об этом рассказал полковник, пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире «Мы — Украина».

«Противник пытается вытеснить окончательно наших бойцов из Гуляйполя, но это ему не удается», — констатировал Волошин.

Также он отметил, что враг атакует и населенные пункты, расположенные вблизи Гуляйполя — Заличничное, Зеленое, Варваровку, но успехов в продвижении у него нет.

Напомним, российские войска продолжают активные боевые действия на Гуляйпольском направлении в Запорожской области, пытаясь прорвать оборону украинских сил. Оккупанты перебросили подразделения из Херсона, что создает дополнительное давление на фронт. Украинские военные уже стабилизировали линию обороны и проводят контратаки, чтобы не допустить продвижения врага. Пока прямой угрозы для города Запорожья нет, но ситуация остается напряженной.

