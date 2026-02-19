Модель из Броваров искала девушек для американского миллиардера: новые шокирующие детали по делу Эпштейна

Украинская модель подыскивала Эпштейну молодых девушек / © Слідство.Інфо

Реклама

Журналисты-расследователи обнаружили «украинский след» по скандальному делу Джеффри Эпштейна. Анализ недавно рассекреченных файлов Минюста США показал, что украинская модель Настя помогала американскому секс-преступнику искать девушек. За свои услуги она получала от миллиардера щедрые бонусы: от оплаты обучения в Америке и переводов в 10 тысяч долларов до визитов в элитные салоны красоты Нью-Йорка и авиабилетов домой.

Об этом говорится в новом расследовании «Слідства.Інфо».

Настя Н. — модель из Украины, фигурирующая в так называемых файлах Эпштейна. Журналисты «Слідства.Інфо» исследовали около тысячи сообщений и обнаружили, что на протяжении почти 4-х лет — с 2015 по 2019-й — украинская модель общалась с Эпштейном и подыскивала ему девушек. Из переписки также видно, что сама Настя долгое время встречалась с Эпштейном — его ассистенты регулярно записывали визиты в расписание дня бизнесмена.

Реклама

Как обнаружили журналисты, в одной из переписок Джеффри Эпштейн просит Настю Н. найти ему ассистентку. И прописывает требования: «Умная, готовая путешествовать». Также отмечает возраст — 22-25 лет. Настя на это сообщение отвечает: «Конечно, я подыщу тебе девушек!». Перед тем Эпштейн приобрел украинскую модель по ее просьбе новенький MacBook за 3,5 тысячи долларов США и оплатил обучение на образовательных курсах CAD.

Приблизительно тогда же Настя пишет ассистентке Эпштейна, что Джеффри обещал помочь ей с поездкой домой в августе и купить билет в Киев и обратно в Нью-Йорк.

Спустя время Настя Н. возвращается в переписку с Эпштейном сразу с тремя кандидатурами на должность «ассистентки».

«Итак… (имя удалено, — ред.) не было вежливым в своем ответе. Даша приезжает в Нью-Йорк 25 августа. И… (имя удалено, — ред.) живет в Нью-Йорке, но я хотела бы обсудить ее кандидатуру с тобой, поскольку она в отношениях с парнем. Не знаю, может быть, это может быть проблемой», — пишет Настя Н. в сообщении американскому секс-преступнику.

Реклама

Вскоре Настя посылает Эпштейну несколько фотоснимков с описанием своей подруги: «Вот несколько фото моей подруги Елены из России, 25 лет. Она сейчас в Шанхае, но хочет приехать в США. Когда я познакомилась с ней, мы были друзьями, но потеряли связь и недавно восстановили ее».

Из дальнейшей переписки видно, что Настя Н. привела Эпштейну свою подругу Елену. Девушка вскоре начала летать с ним на уже знаменитый остров бизнесмена, где, по свидетельству многих женщин, их насиловали и принуждали к сексу.

Впоследствии, уже в 2018 году, Настя присылает Эпштейну призвание на фото девушки и добавляет: «Как она тебе для Джеффриленда? (вероятно, речь идет об острове Эпштейна, — ред.) Она новая подруга, очень милая, я могу узнать больше». Однако Эпштейн отклоняет предложение, потому что девушка ему не по вкусу.

Настя Н. присылает Джеффри Эпштейну видео с еще одной девушкой: «Еще одна новая подруга из Нью-Йорка. Мы должны встретиться для съемки видео с йоги. Посмотрим, понравится ли она тебе, и я смогу узнать больше». Однако Эпштейн отвечает: «Больше… (имя удалено, — ред.), чем моя горничная».

Реклама

Где-то тогда же Джеффри Эпштейн посылает сообщение своей ассистентке Лесли Грофф с просьбой напомнить о 10 тысячах долларов США, которые нужно передать Насте. За что именно эти деньги, да получила ли их женщина, по переписке неизвестно.

Сама Настя Н. на запрос журналистов «Следствия.Инфо» о комментарии по поводу ее переписки с Эпштейном не ответила, а после прочтения сообщений закрыла свою страницу в Инстаграмме.

Журналисты связались с матерью Насти, проживающей в Украине, с просьбой передать, что хотят получить комментарий по исследованной переписке. «В принципе, я ее спрашивала (по обнародованным „файлам Эпштейна“, — ред.), она мне сказала, что очень рада тому, что вообще она в стороне от этих событий. А каким образом она может там появляться, ну не знаю. Я ей передам, и чтобы она позаботилась, чтобы ее имя там не фигурировало», — ответила мама Насте.

Журналисты также пытались связаться с одной из женщин, чьи фото Настя Н. посылала Эпштейну с предложением дальнейшего знакомства, однако женщина не ответила на сообщение.

Реклама

Что предшествовало

Напомним, в конце января министерство юстиции США обнародовало 3 миллиона так называемых «файлов Эпштейна» — писем, фотографий и других документов, описывающих деятельность бизнесмена Джеффри Эпштейна, ранее осужденного в США за сексуальные преступления. Эти файлы повлекли за собой ряд скандалов в Штатах и по всему миру, поскольку в них упоминаются первые лица государств, известные политики и бизнесмены, посещавшие частный остров Эпштейна.

По свидетельствам десятков женщин, являвшихся жертвами бизнесмена, на этом острове женщин насиловали, сексуально эксплуатировали и совершали в отношении них другие насильственные действия. Сам Эпштейн был задержан в Нью-Йорке летом 2019 года, через месяц после ареста он покончил с собой в камере, где содержался.

Следует отметить, что хотя президент Дональд Трамп и пытался задобрить электорат обещаниями полной прозрачности, медиа неоднократно фиксировали попытки Белого дома затормозить обнародование архивов, доступ к которым Конгресс окончательно санкционировал в ноябре 2025-го.

Давние контакты президента США с Эпштейном, подтвержденные визитами в Мар-а-Лаго, остаются острой темой, несмотря на заявления Трампа о разрыве отношений из-за безнравственности миллиардера. Это раскрытие стало финальным аккордом длительной юридической борьбы и резонансного процесса над сообщницей Эпштейна Гилейн Максвелл.