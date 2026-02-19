ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1081
Время на прочтение
1 мин

"Я завершил 8 войн": Трамп сделал громкое заявление и высказался об Украине

Дональд Трамп в очередной раз похвастался урегулированием восьми конфликтов в мире и заявил, что война в Украине стала для него жесточайшим вызовом. Он также рассказал о своих планах по миру.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация якобы уже способствовала завершению восьми международных конфликтов, а в следующих целях назвал войну в Украине.

Об этом он сообщил, выступая на открытии заседания Совета мира, обращаясь к мировым лидерам.

По словам Трампа, он ожидал, что именно украинская война станет для него самой простой в урегулировании, однако она оказалась самой сложной.

"Думаю, что впереди девятая. Она оказалась самой жесткой. Я думал, что это будет легче всего. Но на войне никогда не знаешь, что легко, а что не очень", - сказал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп в четверг, 19 февраля, проводит в Вашингтоне первое заседание Совета мира для Газы с участием представителей более 20 государств.

Как сообщалось ранее, устав Совета мира предусматривает, что Трамп будет первым главой исполнительного комитета с правом вето на любые решения.

Ранее мы писали, что, несмотря на заявления Белого дома о «близости» договоренностей, руководители ведущих европейских спецслужб считают, что план Дональда Трампа по скорому окончанию войны в этом году фактически провалился.

Дата публикации
Количество просмотров
1081
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie