Олимпийские игры-2026: все медалисты за 19 февраля

Ориоль Кардона Коль / © Associated Press

В четверг, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит тринадцатый соревновательный день.

В этот день будет разыграно 6 комплектов медалей. Украинские спортсмены боролись за награды в одном виде спорта – лыжном двоеборье.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 19 февраля и список всех обладателей наград.

Ски-альпинизм (спринт, женщины)

1. Марианн Фаттон (Швейцария)

2. Эмили Гарроп (Франция)

3. Ана Алонсо Родригес (Испания)

Ски-альпинизм (спринт, мужчины)

1. Ориоль Кардона Коль (Испания)

2. Никита Филиппов (нейтральный статус)

3. Тибо Ансельме (Франция)

Лыжное двоеборье (командный спринт)

1. Норвегия

2. Финляндия

3. Австрия

17:30. Конькобежный спорт (1500 м, мужчины, финал)

20.00. Фигурное катание (женщины, произвольная программа)

Хоккей (женщины). Матч за третье место – 15:40, финал – 20:00

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.