Олимпийские игры-2026: все медалисты за 19 февраля
В тринадцатый соревновательный день зимней Олимпиады-2026 будет разыграно 6 комплектов наград.
В четверг, 19 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит тринадцатый соревновательный день.
В этот день будет разыграно 6 комплектов медалей. Украинские спортсмены боролись за награды в одном виде спорта – лыжном двоеборье.
Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 19 февраля и список всех обладателей наград.
Ски-альпинизм (спринт, женщины)
1. Марианн Фаттон (Швейцария)
2. Эмили Гарроп (Франция)
3. Ана Алонсо Родригес (Испания)
Ски-альпинизм (спринт, мужчины)
1. Ориоль Кардона Коль (Испания)
2. Никита Филиппов (нейтральный статус)
3. Тибо Ансельме (Франция)
Лыжное двоеборье (командный спринт)
1. Норвегия
2. Финляндия
3. Австрия
17:30. Конькобежный спорт (1500 м, мужчины, финал)
20.00. Фигурное катание (женщины, произвольная программа)
Хоккей (женщины). Матч за третье место – 15:40, финал – 20:00
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.