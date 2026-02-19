Способна ли РФ воевать еще два года: бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ дал ответ

Россия сможет воевать всего 6 месяцев — Селезнев / © ТСН

Распространение в западных медиа информации о том, что Кремль вроде бы способен воевать еще два года, является элементом информационно-психологической операции РФ. Ее цель заставить украинское руководство пойти на уступки под давлением нарратива о «неисчерпаемых ресурсах» России.

Такое мнение высказал военный аналитик и бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире «Киев 24».

«Учитывая, что в последнее время у ведущих европейских медиа появляются заявления о готовности Путина воевать еще чуть ли не два года, это выглядит как спланированная информационно-психологическая операция. Россия пытается силой слова убедить украинское руководство в необходимости уступок. На самом же деле ресурсов для ведения активных боевых действий у врага существенно не хватает. Чем дальше, тем больше обостряются проблемы российской экономики, тем больше ослабляется наступательный потенциал окупантов», — отметил Селезнев.

По его словам, анализ динамики боевых действий и перемен на фронте свидетельствует о постепенном истощении российских возможностей.

«Если посмотреть на карту и ее динамику становится очевидно: враг постепенно теряет свой наступательный потенциал. Масштабных изменений в поле боя, которые могли бы кардинально изменить ситуацию в пользу РФ, не происходит. Российская экономика входит в стадию стагнации, а физических ресурсов для поддержки высокой интенсивности войны хватит максимум на ближайшие шесть месяцев», — подчеркнул он.

В то же время эксперт подчеркнул, что, несмотря на истощение ресурсов противника, расслабляться нельзя, ведь боевые действия продолжаются, а Россия продолжает искать возможности для давления как на фронте, так и в информационном пространстве.

