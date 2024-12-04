За словами Небензі, інформацію він отримав від місцевих мешканців неназваного населеного пункту.

Постійний представник Російської Федерації в ООН Василь Небензя відзначився “викривальною” заявою про розселення “бандерівців” у російськомовних регіонах України.

Про це він говорив у своєму виступі на Радбезі ООН, опублікованому в Telegram-каналах.

“У звичайному українському селищі, де всі мешканці говорять російською, а на заробітки їздять до Росії, селять двох бандерівців. Через п’ять років усі підлітки там стають бандерівцями та марширують під нацистськими прапорами”, - заявив він.

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За словами Небензі, таку інформацію він отримав від місцевих мешканців. При цьому населений пункт, в якому відбулися такі страшні події, названо не було.

Нагадаємо, раніше Василь Небензя прославився на Радбезі ООН тим, що звинуватив Україну у підготовці “бойових комах”, які будуть інфікувати росіян “небезпечними інфекціями”. Зокрема, йшлося про комарів, які атакуватимуть російських військовослужбовців і заражатимуть їх небезпечними вірусами.

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