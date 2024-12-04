По словам Небензи, он получил информацию от местных жителей неназванного населенного пункта.

Постоянный представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя отметился "разоблачительным" заявлением о расселении "бандеровцев" в русскоязычных регионах Украины.

Об этом он говорил в своем выступлении на Совбезе ООН, опубликованном в Telegram-каналах.

"В обычном украинском поселке, где все жители говорят по-русски, а на заработки ездят в Россию, селят двух бандеровцев. Через пять лет все подростки там становятся бандеровцами и маршируют под нацистскими флагами", — заявил он.

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По словам Небензи, такую информацию он получил от местных жителей. При этом населенный пункт, в котором произошли столь страшные события, названы не были.

Напомним, ранее Василий Небензя прославился на Совбезе ООН тем, что обвинил Украину в подготовке "боевых насекомых", которые будут инфицировать россиян "опасными инфекциями".

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