В Украине обнаружили "фабрику фейков", управляемую из Кремля

На этой неделе была обнаружена пропагандистская машина России, известная как "Команда И".

В Украине разоблачили российскую "фабрику фейков", которой руководил заместитель главы администрации президента РФ Владимира Путина Сергей Кириенко.

Об этом на брифинге рассказал советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко.

"На этой неделе была разоблачена пропагандистская машина РФ под названием "Команда И". Это фабрика фейков, курировавшаяся лично заместителем главы администрации "президента" Путина Сергеем Кириенко. Именно эта пропагандистская машина стоит за большим количеством вбросов против Украины как на территории России, так и и... на территории третьих стран, которые под влиянием этих фейков могут менять политическую позицию", – рассказал он.

Лещенко отметил, что Россия снова распространяет дезинформацию, чтобы посеять недоверие к Украине и снизить ее поддержку.

Напомним, недавно российская пропаганда издала новый фейк о нацменьшинствах в Украине.

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