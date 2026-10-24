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Дата публикации
Категория
Украина
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Подземная операция "Велес": в "Хартии" рассказали подробности

Российские оккупанты планировали прорваться в тыл ВСУ через газовые путепроводы, но план сорвался.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Силы обороны Украины

Силы обороны Украины / © Associated Press

Корпус НГУ «Хартия» рассказал детали подземной контрнаступательной операции «Велес», в рамках которой Силам обороны удалось продвинуться более чем на 15 км подземными коммуникациями в тыл врага на Купянском направлении.

Результаты операции, по данным корпуса:

  • Более 15 км пройденных подземных коммуникаций

  • Более 100 российских военных в списке потерь

  • Более 30 окупантов взято в плен

“Под землей нет GPS, стабильной радиосвязи и дневного света, а каждый выход на поверхность приводит к бою в самых сложных условиях. Синхронно с подземным наступлением подразделения корпуса продвинулись на поверхности – так враг оказался под ударом из двух измерений одновременно», – рассказали в корпусе.

Корпус “Хартия” провел первую в мире подземную контрнаступательную операцию “Велес” — что известно

Силы обороны под командованием 2-го корпуса НГУ «Хартия» сломали позиционный тупик на Купянском направлении и реализовали очередной этап освобождения Харьковщины в рамках подземной операции «Велес».

Бойцы корпуса прошли более 15 километров подземных коммуникаций – это расстояние, на котором на поверхности в этой войне часто продолжаются многомесячные бои.

«Россияне считали, что подземные коммуникации – это их эксклюзивный инструмент для обхода нашей обороны. Мы изучили их опыт, переиграли их на их же поле и превратили эту угрозу в наше контрнаступательное преимущество», — подчеркнул командир 2-го корпуса НГУ «Хартия» бригадный генерал Игорь Оболенский.

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