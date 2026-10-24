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Подземная операция "Велес": в "Хартии" рассказали подробности
Российские оккупанты планировали прорваться в тыл ВСУ через газовые путепроводы, но план сорвался.
Корпус НГУ «Хартия» рассказал детали подземной контрнаступательной операции «Велес», в рамках которой Силам обороны удалось продвинуться более чем на 15 км подземными коммуникациями в тыл врага на Купянском направлении.
Результаты операции, по данным корпуса:
Более 15 км пройденных подземных коммуникаций
Более 100 российских военных в списке потерь
Более 30 окупантов взято в плен
“Под землей нет GPS, стабильной радиосвязи и дневного света, а каждый выход на поверхность приводит к бою в самых сложных условиях. Синхронно с подземным наступлением подразделения корпуса продвинулись на поверхности – так враг оказался под ударом из двух измерений одновременно», – рассказали в корпусе.
Корпус “Хартия” провел первую в мире подземную контрнаступательную операцию “Велес” — что известно
Силы обороны под командованием 2-го корпуса НГУ «Хартия» сломали позиционный тупик на Купянском направлении и реализовали очередной этап освобождения Харьковщины в рамках подземной операции «Велес».
Бойцы корпуса прошли более 15 километров подземных коммуникаций – это расстояние, на котором на поверхности в этой войне часто продолжаются многомесячные бои.
«Россияне считали, что подземные коммуникации – это их эксклюзивный инструмент для обхода нашей обороны. Мы изучили их опыт, переиграли их на их же поле и превратили эту угрозу в наше контрнаступательное преимущество», — подчеркнул командир 2-го корпуса НГУ «Хартия» бригадный генерал Игорь Оболенский.