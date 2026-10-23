ПФУ предупредил льготников: из-за этих ошибок можно потерять выплаты

Льготы можно потерять из-за ряда ошибок

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Льготники обязаны сообщать Пенсионному фонду Украины об изменениях персональных данных и других сведений, которые могут повлиять на назначение или выплату льгот.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

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Льготник, его законный представитель или совершеннолетний дееспособный член семьи, на которого распространяются льготы, должен обратиться в орган Пенсионного фонда Украины в течение 30 календарных дней со дня возникновения соответствующих изменений.

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Если при проверке выявляются разногласия между имеющимися данными и информацией в государственных реестрах, возникает необходимость их уточнения.

Наиболее распространенными основаниями для обновления информации являются:

смена фамилии, собственного имени или отчества

оформление нового паспорта или его замена, в частности после достижения ребенком 14-летнего возраста

получение или отказ от регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика

смена фамилии после государственной регистрации или расторжения брака

получение дубликата документа, реквизиты которого внесены в Реестр лиц, имеющих право на льготы

другие изменения персональных данных или социального статуса, требующие внесения изменений в государственные реестры.

Для обновления сведений необходимо подать заявление о внесении изменений в Реестр застрахованных лиц и Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Если такие изменения влияют на размер или право на государственную выплату, одновременно подается заявление о перерасчете с документами, подтверждающими соответствующие изменения.

Как можно подать документы

Документы можно подать одним из следующих способов:

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лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины

через уполномоченных лиц исполнительных органов местного самоуправления

через центр предоставления административных услуг (ЦНАП)

почтовым отправлением

дистанционно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или портал «Дія».

Ранее сообщалось, что многодетные семьи в Украине имеют право на существенную скидку при оплате жилищно-коммунальных услуг.

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