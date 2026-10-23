ПФУ попередив пільговиків: через ці помилки можна втратити виплати

Пільги можна втратити через низку помилок

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Пільговики зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд України про зміни персональних даних та інших відомостей, які можуть вплинути на призначення або виплату пільг.

Про це нагадали у Пенсійному фонді.

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Пільговик, його законний представник або повнолітній дієздатний член сім’ї, на якого поширюються пільги, повинен звернутися до органу Пенсійного фонду України протягом 30 календарних днів від дня виникнення відповідних змін.

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Якщо під час перевірки виявляються розбіжності між наявними даними та інформацією в державних реєстрах, виникає необхідність їх уточнення.

Найпоширенішими підставами для оновлення інформації є:

зміна прізвища, власного імені або по батькові

оформлення нового паспорта або його заміна, зокрема після досягнення дитиною 14-річного віку

отримання або відмова від реєстраційного номера облікової картки платника податків

зміна прізвища після державної реєстрації або розірвання шлюбу

отримання дубліката документа, реквізити якого внесені до Реєстру осіб, які мають право на пільги

інші зміни персональних даних або соціального статусу, які потребують внесення змін до державних реєстрів.

Для оновлення відомостей необхідно подати заяву про внесення змін до Реєстру застрахованих осіб та Реєстру осіб, які мають право на пільги.

Якщо такі зміни впливають на розмір або право на державну виплату, одночасно подається заява про її перерахунок із документами, що підтверджують відповідні зміни.

Як можна подати документи

Документи можна подати одним із таких способів:

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особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України

через уповноважених осіб виконавчих органів місцевого самоврядування

через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)

поштовим відправленням

дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або портал «Дія».

Раніше повідомлялося, що багатодітні родини в Україні мають право на суттєву знижку під час оплати житлово-комунальних послуг.

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