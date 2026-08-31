Пільги для родин військових у вересні 2026 року: хто і яку допомогу може отримати

Пільги військовослужбовцям

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Родини українських військовослужбовців можуть користуватися низкою соціальних гарантій — від підтримки дітей під час навчання до медичної допомоги та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Однак, конкретні права залежать від статусу військового та члена його сім’ї.

Фахівці розповіли, яка підтримка передбачена для родин захисників, хто саме може нею скористатися та куди звертатися для оформлення пільг.

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Які пільги передбачені для дітей військовослужбовців

Діти військовослужбовців мають першочергове право на зарахування до дитячих садків, шкіл та дитячих оздоровчих закладів за місцем проживання сім’ї. Це правило поширюється на відповідні заклади незалежно від форми власності.

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Окремі гарантії діють під час вступу та навчання. Діти учасників бойових дій до 23 років, які навчаються за денною формою у закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти, можуть отримати державну цільову підтримку.

Залежно від установлених умов вона передбачає повну або часткову оплату навчання коштом державного чи місцевих бюджетів, пільгові довгострокові кредити на освіту, соціальну стипендію, безоплатні підручники, безкоштовний доступ до інтернету та баз даних у закладі освіти, а також безоплатне проживання в гуртожитку.

Ще одна гарантія стосується дітей військовослужбовців, які мають 20 і більше років вислуги в календарному обчисленні. Вони отримують переважне право на зарахування до військових ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, військових закладів вищої та фахової передвищої освіти, а також інших визначених законом закладів із військовою підготовкою.

Скористатися цим правом можна за умови успішного проходження вступних випробувань і відповідності правилам прийому. Таке переважне право зберігається протягом трьох років після здобуття необхідного для вступу рівня загальної середньої освіти.

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Яку медичну допомогу можуть отримувати члени родини

Законодавство передбачає можливість медичного обслуговування членів сімей військовослужбовців у військово-медичних закладах. Однак ця гарантія поширюється не на всіх родичів автоматично, а на членів сім’ї, які перебувають на утриманні військовослужбовця.

Якщо за місцем проживання сім’ї або проходження служби немає відповідного військово-медичного закладу, медичну допомогу можна отримати в державних або комунальних закладах охорони здоров’я.

Тому під час звернення варто попередньо уточнити, чи належить конкретний член сім’ї до осіб, на яких поширюється ця гарантія, та які документи необхідні для її підтвердження.

Хто може отримати 75% знижки на комунальні послуги

Окрема група пільг пов’язана вже не просто з проходженням військової служби, а зі статусом учасника бойових дій.

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УБД мають право на 75-відсоткову знижку на оплату житла та житлово-комунальних послуг у межах установлених державою соціальних нормативів. Пільга може враховувати й членів сім’ї пільговика, на яких відповідно до законодавства поширюються такі гарантії.

Знижка, зокрема, стосується плати за користування житлом, постачання та розподіл природного газу, електроенергії, теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, а також поводження з побутовими відходами.

Якщо будинок не має централізованого опалення, пільга передбачена також на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива в межах установлених норм.

Для оплати житла застосовується соціальна норма — 21 кв. м опалювальної площі на кожну особу, яка має право на пільгу, та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

При цьому 75-відсоткова знижка для учасників бойових дій належить до пільг, які надаються без урахування середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

На кого з членів сім’ї поширюється комунальна пільга

Пільга УБД на оплату житлово-комунальних послуг може враховувати членів його сім’ї, які проживають разом із пільговиком та належать до визначених законодавством категорій.

До них, зокрема, належать чоловік або дружина, неповнолітні діти, непрацездатні батьки, а також особи, які перебувають під опікою чи піклуванням пільговика.

За визначених законом умов до складу сім’ї пільговика можуть також належати неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства II групи або особами з інвалідністю II групи, та інші передбачені законодавством категорії.

Тому, наприклад, сам факт того, що людина є матір’ю, батьком або повнолітньою дитиною військовослужбовця, ще не означає автоматичного права на його 75-відсоткову знижку. Значення мають статус пільговика, склад сім’ї та інші встановлені вимоги.

Як оформити пільгу на комунальні послуги

Питаннями призначення та виплати житлово-комунальних пільг займається Пенсійний фонд України.

Для отримання допомоги необхідно, щоб інформація про пільговика була внесена до Реєстру осіб, які мають право на пільги, а також подати заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду. Подання документів також доступне через визначені законодавством дистанційні та адміністративні канали. Перед зверненням доцільно перевірити актуальний перелік необхідних документів, оскільки він залежить від конкретних обставин сім’ї та виду пільги.

Що таке соціальний супровід родин військових

Якщо родина не знає, на яку допомогу має право або як її оформити, вона може скористатися соціальним супроводом у системі Збройних Сил України.

Йдеться не лише про консультації щодо виплат. Фахівці соціального супроводу допомагають визначити, які гарантії та види допомоги доступні військовослужбовцю і його сім’ї, пояснюють порядок оформлення документів та сприяють взаємодії з державними органами й органами місцевого самоврядування.

До них також можна звертатися з організаційними питаннями, пов’язаними з лікуванням, реабілітацією та соціальним забезпеченням військовослужбовця.

Насамперед родині варто звернутися до посадової особи, відповідальної за соціальний супровід у військовій частині. Додаткову консультацію можна отримати на гарячій лінії Міністерства оборони за коротким номером 1512.

Таким чином, права родини залежать від конкретної ситуації — самого факту військової служби, статусу УБД, віку та статусу дітей, перебування члена сім’ї на утриманні та інших установлених законом умов. Тому під час оформлення допомоги важливо перевіряти не лише наявність певної пільги, а й те, кому саме та за яких обставин вона надається.

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