Відрізав свою ногу і понад 2 години вів бій: український воїн шокував історією з фронту (фото, відео)

Олексій Капелюшний / © ТСН

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Воїн 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ Олексій Капелюшний розповів, що 2022 року сам відрізав собі ногу, щоб вести бій. Згодом захисник України потрапив до полону, де пережив знущання окупантів. Військового вдалось обміняти і він продовжує службу у війську.

Про це він розповів в інтерв’ю кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко.

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Військовий розповів про оборону Верхньоторецького

Український військовий розповів про запеклий бій у Верхньоторецьку. Він зазначив, що у цій битві брав участь один український батальйон проти шести російських.

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Також в окупантів було багато бронетехніки та артилерії. Попри це українські військові знищили 4 російських батальйони.

«У нас був наказ зайняти крайню хату в селі. Кругову оборону», — розповів Олексій Кпелюшний.

Він зазначив, що так вони потрапили в оточення.

Олексій Капелюшний / © ТСН

«Ми прийняли бій. Бо піхоти було дуже багато. На жаль, хлопці через деякий час почали гинути. Бій був так: ми в одному дворі, вони (росіяни — ред.) через паркан. А потім стрілялись вже навіть в одному дворі», — сказав військовий.

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Олексій Капелюшний розповів, що якоїсь миті він зрозумів, що залишився сам на сам з окупантами.

«Я уже з хати відстрілювався. Вони почали закидати гранатами. Я вибрав таку кімнату, в яку був один вхід. Вікон у ній не було. Можливо, це ванна мала бути у людей. І якось так везло мені, що 4 гранати з 5 вибухнули, але вони не спричинили жодної шкоди. А от п’ятої я вже не чув, то вона лягла під ногу і вибухнула. Ногу майже відірвало. Мене штурмують. Я якось не втратив свідомість і зорієнтувався, що треба робити», — розповів військовий.

Олексій Капелюшний відрізав собі ногу та продовжив бій

Український захисник зазначив, що тоді йому вдалось відбиватись від окупантів.

«Я зрозумів, що нога мені дуже заважає. Я нічого кращого не придумав, ніж її відрізати. Так я ще тримав оборону десь 2,5 години. Я все думав, що хтось з моїх почує і може прийде на допомогу», — сказав воїн.

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Олексій Капелюшний зазначив, що відрізану ногу він поставив біля себе і далі боровся. Військовий зазначив, що йому вдалось ліквідувати 5-7 росіян.

«Коли людина загнана і їй дуже страшно — ти твориш неймовірні речі», — наголосив він.

Військовий зазначив, що його штурмував «Вагнер» та «ДНРівці». Після невдалих штурмів командир ворогів дав наказ підпалити хату, в якій був Олексій Капелюшний.

«Я розумів, що зараз згорю заживо. А відірвана нога і згоріти заживо в один день — це перебір. Звичайно, мені було дуже страшно і боляче. Вони вже були навколо хати. Вони дуже злі на мене і в якийсь момент до мене доходить, що це вже все. Свій автомат я залишив у кімнаті, зняв шеврони і прийняв вольове рішення. Я знав — я виповзу і мене застрелять. Я поповз, мене зразу не застрелили», — розповів воїн.

Воїн розповів, як потрапив у полон

Військовий зазначив, що окупанти його не вбили, бо прийняли за «натівського найманця».

«Вони думали, що якийсь командир, чи найманець американський. Вони були дуже невдоволені, що їм прийшлось мене тягнути», — згадує він.

Олексій Капелюшний розповів, що окупанти вкрали у нього годинник та навіть побилися за речі.

«Я втратив кров і адреналін дуже виснажує. Я зрозумів, що втрачаю свідомість. Гривні вони дістали, телефон Iphonе. Їхній командир здався мені серед цього бидла адекватним», — розповів військовий.

Далі військового повезли у Горлівку. Окупанти навіть били важкопораненого та не надавали медичну допомогу. Олексій Капелюшного також допитували у полоні.

«Мене потягли на каталку і тут я все ж таки втратив свідомість. Я прокинувся посеред операції. Я кажу — що ти робиш? Вони мені — коліно тобі відрізаємо, щоб ти не повернувся у стрій», — згадує воїн.

Ставлення у лікарні: як одна людина допомагала пораненому захиснику

Військовий зазначив, що у Горлівці завідувачка лікарні накинулась на нього із звинуваченнями про «фашизм», а прибиральниця прибігла накричати, бо її родич воював за окупантів і загинув.

«Серед цього всього мороку була одна людина, яка прийшла і запитала на вухо, чи пам’ятаю я чийсь номер телефону. Я одразу здивувався, ставився з підозрою. А потім я згадав номер сестри, вона записала його собі на серветочку. Ця людина робила вигляд, що робить процедури, а потім вона сповістила мою сестру, що я у полоні. Потім вона принесла мені навіть цукерку. Я ж там доїдав те, що недоїдали їхні поранені, то вона котлетку там ховала у цьому всьому. Вона мені на останок сказала, що тут не всі хочуть Росії, є ті, хто чекає на Україну. Навіть заради однієї цієї людини варто звільнити Горлівку», — наголосив військовий.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Я — НЕ ДЖЕЙСОН СТЕЙТЕМ! Сам відрізав ногу, щоб вести бій, вижив у п0л0ні й викрав документи у росіян

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