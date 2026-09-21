Дощі, грози та сильний вітер: де в Україні 22 вересня різко зміниться погода

Фото ілюстративне / © Pixabay

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У вівторок, 22 вересня, в Україні утримається прохолодна та волога погода з періодичними дощами у більшості регіонів, а в окремих областях можливі грози й сильний вітер. Детальний прогноз погоди від синоптиків — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в Україні 22 вересня, буде мінлива погода: у західних областях, північній частині, а також на сході пройдуть дощі, тоді як у південній частині України, у більшості центральних областей — без істотних опадів.

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Як зазначає Діденко, вітер завтра буде західним або північно-західним, помірним, у західних та північних областях часом сильним.

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Найнижчу температуру повітря синоптикиня прогнозує у західних, північних областях, на Вінниччині та Черкащині — там очікується від +12 до +16 градусів тепла. На Полтавщині, Дніпропетровщині й Кіровоградщині стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +19, на сході — від +18 до +22 градусів тепла, на Луганщині буде до +26. Найтепліше 22 вересня буде на півдні — від +20 до +23 градусів вище нуля.

У Києві 22 вересня очікується волога погода, місцями дощ, можливі прояснення. Вітер буде західного напрямку, помірний, часом сильний.

«Повітря у столиці завтра свіже, прохолодне, передбачається +13 +15», — прогнозує Діденко.

Синоптикиня зазначає, що прохолодна погода триватиме в Україні до кінця тижня, проте вже від п’ятниці очікується підвищення температури повітря.

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Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує в Україні 22 вересня невеликі дощі, які вночі ймовірні місцями у північних, західних областях та у Криму. Вдень дощі, місцями із грозами пройдуть на Правобережжі країни та на Кримському півострові. У решті регіонів без істотних опадів.

За словами синоптика, вітер буде західний, північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря в вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень буде від +14 до +19 градусів тепла, у південно-східних областях від +16 до +21 градуса тепла.

За даними Українського гідрометцентру, 22 вересня в країні буде хмарно з проясненнями.

«Помірні, вночі у північних областях значні дощі, у більшості центральних та південних областей вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с», — прогнозують синоптики.

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Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі становитиме від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +10 до +15 градусів тепла. На сході та південному сході країни вночі синоптики прогнозують +11…+16 градусів тепла, вдень очікується від +19 до +24 градусів тепла. На решті території вночі буде від +7 до +12, вдень +12…+17 градусів тепла.

Погода в Україні 22 вересня 2026 року / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 22 вересня буде хмарно із проясненнями. Вночі пройде значний, а вдень помірний дощ. Вітер дутиме переважно західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +17 градусів тепла.

У Києві вночі буде близько +10 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 22 вересня погоду визначатиме тилова частина циклону над країнами Балтики, повідомляють синоптики. Буде хмарно із проясненнями, часом йтимуть дощі. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +10 до +15 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +6 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +14 градусів тепла.

Погода в Одесі

У вівторок, 22 вересня, в Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями. По області та вздовж узбережжя пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами, тоді як в самій Одесі опади можливі лише вночі, а вдень обійдеться без істотних дощів.

Пориви північно-західного вітру досягатимуть 9–14 м/с, а на узбережжі вночі швидкість вітру становитиме 12–17 м/с із переходом удень на південно-західний 6–11 м/с.

Нічна температура повітря в регіоні коливатиметься від +7…+12, в Одесі від +10 до +12 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16…+22 градусів вище нуля, в обласному центрі до +19…+21.

Видимість на автошляхах буде доброю, температура морської води становитиме +19…+20 градусів тепла, хвилювання моря прогнозується помірне, а рівень води вздовж узбережжя залишатиметься в межах безпечних позначок.

Погода у Харкові

Харківщині 22 вересня та в обласному центрі передбачається хмарна погода з проясненнями. Протягом всієї доби по місту та області дощитиме, очікуються грози, у зв’язку з чим синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про грози на Харківщині 22 вересня / © Укргідрометцентр

Вітер буде південно-західний, помірний, та дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі по області становитиме від +11 до +16 градусів тепла, у Харкові від +14 до +16 градусів тепла. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +18…+23 у регіоні та +18…+20 у місті.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 22 вересня буде хмарно. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Вітер дутиме південний з переходом вдень на західний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +9 до +14 градусів тепла;

вдень від +17 до +22 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +12 до +14 градусів тепла;

вдень від +18 до +20 градусів тепла.

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