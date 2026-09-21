Кравченко остаточно залишив прокуратуру: що сталося після відрядження

Руслан Кравченко

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Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко повністю припинив роботу в органах прокуратури. Він за власним бажанням написав заяву про звільнення після того, як не повернувся в Україну з офіційної поїздки та не приступив до виконання службових обов’язків.

Про це повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генерального прокурора Мар’яна Гайовська, для «Суспільне».

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За її словами, після відставки з посади керівника відомства Кравченко продовжував перебувати у статусі прокурора ОГП. Проте, коли термін його відрядження добіг кінця, на робочому місці він так і не з’явився.

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Згодом Руслан Кравченко самостійно подав заяву про звільнення з посади. Відповідний наказ уже підписав виконувач обовʼязків керівника Офісу генерального прокурора Антон Ковальський.

Звільнення Кравченка — останні новини

Нагадаємо, Руслан Кравченко заявив, що подав заяву про відставку з посади та попросив Верховну Раду прийняти його звільнення.

Президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.

15 вересня Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора за поданням Зеленського. За відповідне рішення проголосували 317 депутатів.

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Колишній генпрокурор Руслан Кравченко не з’явився на роботі в Офісі генерального прокурора після закінчення закордонного відрядження 18 вересня, а про його поточне місцеперебування у відомстві не володіють інформацією.

Варто нагадати, що це рішення стало піком гучного конфлікту між Офісом генпрокурора, НАБУ та САП, який загострився на тлі справи «Карфаген».

Сам Кравченко категорично відкидає будь-яку причетність до «кришування» колцентрів, вимагання хабарів чи незаконного збагачення.

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