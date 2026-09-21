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Кравченко остаточно залишив прокуратуру: що сталося після відрядження
Руслан Кравченко остаточно звільнився з Офісу генпрокурора.
Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко повністю припинив роботу в органах прокуратури. Він за власним бажанням написав заяву про звільнення після того, як не повернувся в Україну з офіційної поїздки та не приступив до виконання службових обов’язків.
Про це повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генерального прокурора Мар’яна Гайовська, для «Суспільне».
За її словами, після відставки з посади керівника відомства Кравченко продовжував перебувати у статусі прокурора ОГП. Проте, коли термін його відрядження добіг кінця, на робочому місці він так і не з’явився.
Згодом Руслан Кравченко самостійно подав заяву про звільнення з посади. Відповідний наказ уже підписав виконувач обовʼязків керівника Офісу генерального прокурора Антон Ковальський.
Звільнення Кравченка — останні новини
Нагадаємо, Руслан Кравченко заявив, що подав заяву про відставку з посади та попросив Верховну Раду прийняти його звільнення.
Президент Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.
15 вересня Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора за поданням Зеленського. За відповідне рішення проголосували 317 депутатів.
Колишній генпрокурор Руслан Кравченко не з’явився на роботі в Офісі генерального прокурора після закінчення закордонного відрядження 18 вересня, а про його поточне місцеперебування у відомстві не володіють інформацією.
Варто нагадати, що це рішення стало піком гучного конфлікту між Офісом генпрокурора, НАБУ та САП, який загострився на тлі справи «Карфаген».
Сам Кравченко категорично відкидає будь-яку причетність до «кришування» колцентрів, вимагання хабарів чи незаконного збагачення.